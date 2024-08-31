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Новости Низкоквалифицированные работники в Канаде: премьер-министр страны анонсировал важные изменения

Низкоквалифицированные работники в Канаде: премьер-министр страны анонсировал важные изменения

Степан Артемьевский Авг 31, 2024 Новости, Новости Канады, Экономика Комментарии к записи Низкоквалифицированные работники в Канаде: премьер-министр страны анонсировал важные изменения отключены 2 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал канадские компании нанимать местных работников и объявил о пересмотре ограничений на найм дешёвой иностранной рабочей силы.

 

Эти изменения не коснутся высококвалифицированных кандидатов, но потенциальным эмигрантам стоит поторопиться, чтобы успеть найти работу на действующих условиях.

По словам Трюдо, правительство планирует пересмотреть целевые показатели по выдаче разрешений на работу для иностранцев, вероятно, в сторону уменьшения.

Это фактически означает возвращение к условиям, которые действовали до пандемии, когда квоты на найм иностранной рабочей силы были увеличены для поддержки бизнеса.

С 26 сентября правительство будет отказывать в приёме низкооплачиваемых временных иностранных рабочих в регионах с уровнем безработицы 6% и выше.

Работодателям будет разрешено нанимать максимум 10% своей рабочей силы по программе временных иностранных рабочих вместо 20%.

Низкооплачиваемые сотрудники смогут работать максимум один год вместо двух лет.

Исключения будут сделаны для некоторых отраслей, таких как здравоохранение и строительство.

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