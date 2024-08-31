Монреаль построит десятки модульных домов для борьбы с кризисом бездомности

Монреаль добавляет новую меру в свои усилия по борьбе с растущим кризисом бездомности. Ожидается, что «флот» из 60 модульных домов будет готов к марту 2025 года, предлагая уязвимым жителям Монреаля возможность вернуться в недорогое отдельное жилье.

“С учетом кризиса, с которым мы сталкиваемся, очень важно внедрять инновации и пытаться найти новые ответы и решения,” сказал Роберт Бодри, член городского совета Монреаля, ответственный за вопросы бездомности. “Это дополнение ко всем инструментам, которые мы уже разработали.”

Модульные дома будут напоминать временные укрытия, часто используемые на строительных площадках, и будут включать одноместные комнаты, комнаты для пар и комнаты, адаптированные для людей с ограниченной подвижностью. План города заключается в строительстве двух комплексов, каждый из которых будет включать 30 единиц жилья, общие зоны и санитарные помещения.

“Это быстрое решение, но временное,” сказал Бодри, который ожидает, что люди будут жить в этих домах один или два года, пока они ждут постоянного социального жилья. “Это для тех, кто сейчас находится в приюте или лагере, но им нужно жилье, и они готовы к этому.” “Это действительно полезно для людей, которые хотят помочь себе,” сказал Себастьен Жюно, который сам был бездомным месяц назад и теперь живет во временном жилье в Old Brewery Mission. “Есть люди, которые не хотят помогать себе, это их выбор, но если использовать это место для восстановления, это действительно хорошая вещь.” Те, кто работает в секторе помощи бездомным, уже много лет выступают за большее количество временного жилья, подобного этому.

“Нам нужны безопасные места, и нам нужны места, поддерживаемые обученным и компетентным персоналом,” сказал исполнительный директор Old Brewery Mission Джеймс Хьюз, который был проконсультирован по проекту до его объявления.

После завершения проекта жители смогут получать индивидуальные медицинские и социальные услуги в своих новых временных домах. Для этого город сотрудничает с правительством Квебека и общественными организациями.

“Также очень важно иметь сразу доступные пространства,” сказал Хьюз. “Фактически, в настоящее время мы теряем пространства.”

Монреаль объявил тендер на приобретение 60 жилых единиц и выберет два места в ближайшие месяцы.

Это вызывает беспокойство у оппозиции в мэрии.

“Планирование этого проекта кажется неясным,” сказал Бенуа Ланжевен, критик оппозиции по вопросам бездомности от Ensemble Montreal. “(Есть) несколько вопросов, на которые еще нет ответов: где будут размещены эти модульные единицы? Какие будут планы по совместному проживанию? Вкратце, каков долгосрочный план?”

Ланжевен не выступал против идеи строительства модульных домов в принципе, но критиковал то, что он видит как недостаток планирования и “пустые обещания.”

“Мы знаем, что очень важно хорошо интегрировать такие объекты,” сказал Бодри. В следующем месяце Монреаль запускает общественные консультации для изучения вопросов совместного проживания.

“Сроки консультаций совпадают с разработкой этого проекта,” сказал Бодри. “Так что проект будет извлекать выгоду из консультаций.”

Бодри ожидает, что первые жители смогут переехать в 60 модульных единиц в марте 2025 года; затем, если пилотный проект пройдет успешно, он намерен быстро приступить к строительству дополнительных единиц.

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