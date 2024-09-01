Новости дня Делового Монреаля за 31 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Новая мера против бездомности: Монреаль добавляет новую меру в свои усилия по борьбе с кризисом бездомности. Ожидается, что комплекс из 60 модульных домов будет готов к марту 2025 года.
- Опиоидный кризис: Несмотря на меры, принятые правительством, опиоидный кризис продолжает сеять хаос в Квебеке, аналогично ситуации в Британской Колумбии и Онтарио.
- Побег заключенного: 51-летний заключенный Тамуси Анжию сбежал из тюрьмы в Лавале. Он осужден за убийство, похищение, использование огнестрельного оружия и сексуальное насилие.
- Тело утопленника: В пятницу вечером обнаружено тело утопленника возле пляжа Verdun Beach.
- Смерть после драки: Мужчина лет двадцати скончался после драки в заповеднике Лак-Симон Анишинаабе в Абитиби-Темискаминге. Расследование продолжается.
- Асбест в школе: Асбест обнаружен в школе Horizon Jeunesse в Лавале. Потребуется обеззараживание помещения.
В Канаде
- Смерть подростка в Альберте: 15-летний мальчик погиб после столкновения с полицией в Альберте. Двое офицеров застрелили подростка, который позже скончался в больнице Эдмонтона.
- Рост ВВП: Расходы правительства Канады обеспечивают 80% роста ВВП. Реальный ВВП Канады вырос больше, чем ожидалось, во втором квартале 2024 года.
- Приговор серийному убийце: Джереми Скибики приговорён к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение за убийства четырёх коренных женщин в Виннипеге.
- Жестокое обращение с животными: 16-летнего подростка обвинили в жестоком обращении с животными в районе Ривердейл в Торонто.
- Посещение неотложной помощи: Посещение отделений неотложной помощи в Канаде занимает всё больше времени. Основная причина визитов — боль в животе и тазу.
- Инвестиции в защиту среды обитания: Правительство Канады объявило об инвестициях в размере более $4.9 млн для защиты более 560 гектаров среды обитания в Мориси.
- Крах партии BC United: Политическая сцена Британской Колумбии в смятении после внезапного отзыва поддержки кандидатов лидером BC United Кевином Фэлконом.
В России
- Постройка грузовых судов: К 2030 году в РФ требуется построить 100 грузовых судов ледового класса для обеспечения перевозок по Северному Морскому Пути.
- Снятие с должности: Мишустин снял с должности замминистра просвещения РФ Грибова.
- Новая женщина-миллиардер: Людмила Коган из Петербурга стала новой женщиной-миллиардером, унаследовав акции банка «Уралсиб» от мужа.
- Рост турецких брендов: В России удвоилось число турецких брендов после ухода западных fashion-ретейлеров.
- Рассекреченные документы ФСБ: ФСБ рассекретила документ о применении Японией биооружия против СССР в 1939 году.
- Арест топ-менеджеров: В Москве арестованы топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов, работавшие по гособоронзаказам в ООО «Спецтехника».
- Выставка Никаса Сафронова: Художник Никас Сафронов объяснил актрисе Орнелле Мути про черный квадрат и подарил её портрет на выставке в Петропавловской крепости.
В мире
- Заявление Борреля: Евросоюз не хочет войны с РФ, но удары европейским оружием Украине надо разрешить.
- Сотрудничество ООН с Талибаном: ООН продолжит сотрудничать с Талибаном, несмотря на их женоненавистнические законы.
- Санкции Черногории: Президент Черногории заявил, что страна ввела санкции против России ради ЕС.
- Митинг в Париже: В Париже прошёл митинг с требованием отставки Макрона.
- Нападение в Германии: Женщина ранила ножом 5 человек в автобусе на западе Германии.
- Взрыв в Германии: Сильный взрыв прогремел на оборонном предприятии в Германии, есть пострадавшие.
- Арест в Болгарии: Гражданин России и Канады, объявленный в международный розыск, задержан в болгарском городе Варна.
- Блэкаут в Венесуэле: Во всех 24 штатах Венесуэлы отключилось электричество. Власти назвали причиной саботаж.
- Убытки Telegram: В 2023 году убытки Telegram составили $173 млн.
- Отзыв автомобилей BMW: BMW отзывает 150 тысяч автомобилей Mini Cooper SE по всему миру из-за риска возгорания.
- Трагическая гибель Джонни Годро: Нападающий “Коламбус Блю Джекетс” Джонни Годро и его младший брат погибли в результате ДТП в Нью-Джерси.
- Смерть рэпера Fatman Scoop: Рэпер Fatman Scoop потерял сознание во время концерта и умер в возрасте 53 лет.
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