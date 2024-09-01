С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливое воскресенье. Утром 19°C, Днём 26°C, Вечером 18°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Официально как «День знаний» 1 сентября было учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний. 1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

В этот день отмечается память трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства. «На Феклу именинница свекла», — говорили в народе и начинали уборку этого овоща. На Руси свеклу употребляли с древних времен — как белую, так и красную. Последнюю, впрочем, ценили больше — в том числе за целебные свойства. Ей приписывали «силу мягчительную, питательную, прохладительную, мочегонную и слабительную». Толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.

1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар (1230–1278) основали крепость Кенигсберг (нем. Königsberg) в месте впадения реки Преголи в Балтийское море. Впоследствии здесь возник город, который носил это имя более семи столетий. По решению Потсдамской конференции, проходившей летом 1945 года, Кенигсберг с прилегающей к нему территорией (около 1/3 бывшей Восточной Пруссии) отошел к СССР. 4 июля 1946 года после смерти «всесоюзного старосты» Михаила Калинина в его честь Кенигсберг был переименован в Калининград.

1 сентября 1939 года произошла Глейвицкая провокация (польск. Prowokacja gliwicka) или операция «Консервы» (нем. Aktion Konserve), послужившая поводом к нападению Германии на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны.

В первый день осени отмечает свой День рождения старейшее учебное заведение в области кинематографии, телевидения, экранных искусств. 1 сентября 1919 года в Москве была основана Государственная школа кинематографии. Сегодня это учебное заведение называется Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, сокращенно – ВГИК.

1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате террористами здания школы в североосетинском городе Беслане. В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. В результате террористической акции погибло 333 человека – дети, местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники, помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали тяжелейший психологический шок. Год спустя после этого трагического события на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника «Древо скорби».

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня!

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