Пьер Пуальевр призывает не поддерживать Трюдо на грядущих выборах

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал главу другой оппозиционной партии – Новой демократической партии Канады (НДП) – Джагмита Сингха отказаться от поддержки либерального премьер-министра Джастина Трюдо.

“Канадцы не могут себе позволить и даже выдержать еще один год под управлением этой дорогостоящей политической коалиции. Никто не голосовал за вас, чтобы вы сохраняли Трюдо у власти. У вас нет мандата, чтобы тащить его правительство еще один год”, – говорится в открытом письме политика, опубликованном в X (ранее Twitter).

Пуальевр также утверждает, что при правительстве Трюдо, чьи инициативы поддерживает НДП, продолжается рост цен и стоимости жизни, а все обещания властей решить эти проблемы так и остаются обещаниями. И с этим пора заканчивать.

По итогам последних парламентских выборов 2021 года Либеральная партия Канады, возглавляемая Трюдо, не смогла получить большинства мест в национальном законодательном органе.

Для реализации своей политики в марте 2022 года либералы заключили сделку с НДП, которая в обмен на поддержку ряда своих инициатив со стороны либералов обязалась поддерживать партию Трюдо на всех голосованиях, касающихся вотума доверия Либеральной партии Канады и предлагаемых ею важнейших законопроектах.

Таким образом, Трюдо смог купировать многочисленные попытки консерваторов отстранить его от власти и продолжать продвигать свою повестку.

Следующие парламентские выборы в Канаде состоятся в октябре 2025 года.

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