ВВП Канады во II квартале вырос на 2,1%

Рост был рекордным с первого квартала прошлого года и лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших подъема примерно на 1,6%.
Относительно предыдущего квартала канадский ВВП вырос на 0,5%.
Согласно пересмотренным данным, в первом квартале канадская экономика увеличилась на 0,4% в поквартальном выражении и на 1,8% в годовом.
Потребительские расходы в апреле-июне выросли на 0,2% относительно предыдущего квартала, капиталовложения бизнеса – на 6,5%, государственные расходы – на 1,5%. Экспорт сократился на 0,4%, импорт – на 0,1%.
Экономика Канады демонстрирует рост в нескольких ключевых секторах:
- Технологии и инновации: Канада активно развивает технологический сектор, включая искусственный интеллект, биотехнологии и финтех. Страна привлекает значительные инвестиции в стартапы и инновационные компании.
- Сельское хозяйство: Этот сектор продолжает играть важную роль в экономике Канады. Современные методы и технологии позволяют канадским фермерам производить высококачественные продукты, которые востребованы на мировых рынках.
- Горнодобывающая промышленность: Канада богата природными ресурсами, такими как золото, нефть и другие полезные ископаемые. Этот сектор остается важным источником дохода и рабочих мест.
- Фармацевтика: Канадская фармацевтическая промышленность стабильно растет, производя лекарства как для внутреннего потребления, так и на экспорт.
- Энергетика: Производство и экспорт нефти, газа и возобновляемых источников энергии продолжают быть значимыми для экономики страны.
- Финансовые услуги: Канадские финансовые рынки имеют международное значение и способствуют развитию экономики в целом.
Эти сектора способствуют устойчивому экономическому росту и процветанию Канады.
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