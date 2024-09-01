Сейчас самое подходящее время для инвестиций в строящиеся объекты недвижимости

Канадский рынок недвижимости динамичен и часто зависит от различных экономических факторов. После пандемии мы наблюдали значительные колебания цен на недвижимость.

Недавний рост цен может заставить потенциальных покупателей жилья впервые задуматься перед покупкой. Однако, когда речь идет о строящихся объектах, сейчас одно из лучших времен для заключения сделки. Давайте рассмотрим ключевые причины, почему инвестиции в строящиеся объекты остаются разумным выбором, и как вы можете стратегически помочь своим клиентам ориентироваться на текущем рынке.

Для покупателей жилья впервые основным преимуществом строящихся объектов является механизм ценообразования. В отличие от инвестиций в перепродажу, строящиеся объекты продаются по сегодняшним ценам, но будут завершены и переданы через три-четыре года. Что это значит для ваших покупателей? Цена, на которую они соглашаются сейчас, не отражает окончательную рыночную стоимость на момент завершения строительства.

Рынки недвижимости цикличны, и, как показывает история, стоимость недвижимости со временем растет. Кроме того, строящиеся объекты предлагают гибкий план первоначального взноса, что особенно подходит для покупателей жилья впервые. Многие потенциальные покупатели надеются на дальнейшее снижение цен, но к моменту завершения строительства их объекта рынок, вероятно, восстановится, что приведет к увеличению стоимости недвижимости. Таким образом, покупатели фиксируют более низкую цену сейчас на объект, который будет стоить значительно дороже в будущем. Этот потенциал роста стоимости делает строящиеся объекты выгодной инвестицией.

Сегодня важно, чтобы и покупатели, и продавцы понимали, что рынок недвижимости требует долгосрочной перспективы. Идея заключается в том, чтобы накапливать и сохранять богатство со временем.

Для покупателей это означает привыкнуть к колебаниям рынка и понять, что терпение — ключевой фактор. Текущий спад на рынке недвижимости представляет собой возможность войти на рынок по несколько более низкой стоимости, вместо того чтобы ожидать дальнейшего снижения цен, и что стоимость возрастет к моменту готовности их объекта. Обсудите эти важные моменты с вашими клиентами.

В сегодняшнем рынке покупателей агенты и брокеры имеют уникальную возможность помочь своим клиентам преодолеть неопределенность и обеспечить их долгосрочный успех. Вот ключевые стратегии, которые могут помочь профессионалам в этой области повысить уверенность клиентов и эффективно заключать сделки:

Укрепление переговорных позиций. В условиях рынка покупателей способность эффективно вести переговоры становится еще более важной. Обучайте покупателей и инвесторов тому, какие рычаги влияния у них есть, не только в отношении цены, но и в обеспечении выгодных условий, таких как продленные графики депозитов, стимулы от застройщиков или пакеты улучшений. Подчеркивайте ценность этих преимуществ и используйте их для создания сделок, соответствующих долгосрочным целям покупателей. Важность использования капитала. В условиях, когда рынок меняется каждую минуту, а ликвидность является ключевым фактором, важно донести до ваших клиентов преимущества вложения денежных резервов в недвижимость, а не оставления их без дела на банковских счетах.

Подчеркивая, что строящиеся объекты предлагают уникальную возможность для роста, так как их стоимость со временем увеличивается, важно отметить, что ожидается рост стоимости недвижимости в ближайшие годы. Инвестируя сейчас, покупатели смогут извлечь выгоду из будущего роста стоимости. Недвижимость, в которую они вкладываются сегодня по текущей цене, может стоить значительно дороже к моменту завершения строительства, обеспечивая значительную отдачу от инвестиций. Деньги на низкопроцентных сберегательных счетах могут обесцениться в будущем, тогда как инвестиции в строящиеся объекты могут принести лучшие результаты.

Роль роста населения в спросе. С ростом населения вокруг городских центров и увеличением возможностей и улучшением условий жизни, спрос на жилье будет только расти.

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