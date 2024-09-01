Профессура юридического факультета Университета Макгилла вышла на пикет

В четверг они отменили занятия в первую неделю осеннего семестра в знак протеста против попыток университета оспорить их право на создание профсоюза.

Кристен Анкер, профессор права и вице-президент профсоюза, участвовала в демонстрации у здания юридического факультета на кампусе в центре города.

Университет Макгилла сообщил, что уже отменено 67 занятий, и Анкер предупредила, что бессрочная забастовка, в которой участвуют более 40 профессоров, продолжится до тех пор, пока администрация не вернется к переговорам.

Она заявила, что Ассоциация профессоров права Университета Макгилла борется за право на создание профсоюза, повышение зарплаты и большее участие в управлении университетом. Анкер отметила, что профсоюз согласился на арбитражное решение по вопросу повышения зарплаты.

Профессора вернутся к работе, если университет прекратит попытки полностью деквалифицировать профсоюз. Университет Макгилла оспаривает сертификацию профсоюза в Верховном суде Квебека.

«Теперь это стало чем-то более фундаментальным, потому что они оспаривают наше право на существование как профсоюза», — сказала Анкер в интервью, добавив, что университет намеренно затягивает процесс переговоров до слушания в Верховном суде Квебека в декабре по вопросу оспаривания университета.

В отсутствие регулярных занятий профессора организовали уличные лекции по вопросам труда. Анкер оценивает, что в понедельник и среду на лекции пришло около 200 студентов, а еще одна запланирована на пятницу утром у здания юридического факультета.

Профессор права Ричард Джанда заявил в четверг, что он не всегда поддерживал создание профсоюза, но теперь является его секретарем и главным переговорщиком. Он сказал, что стороны находятся в тупике.

«Как профессор, который работает здесь более 30 лет, я в ужасе от того, что оказался в такой ситуации», — сказал он. «Я никогда не думал, что буду стоять на пикете перед своим собственным факультетом».

Джанда отметил, что администрация Университета Макгилла за последние годы все больше централизует принятие решений, лишая преподавателей возможности участвовать в вопросах управления, включая выбор декана, что, по его словам, портит репутацию университета.

Студентка юридического факультета Кейси Бротон, 25 лет, начинает свой четвертый год обучения, но пришла поддержать профсоюз и присоединилась к пикету вместе со своими профессорами. Бротон говорит, что отмена занятий вызывает разочарование, но она не винит членов профсоюза.

«Меня больше беспокоит будущее моих коллег и будущее университета, чем пропуск нескольких занятий», — сказала она, добавив, что надеется на скорое возобновление занятий. «Наши условия обучения напрямую зависят от условий труда и контрактов наших профессоров».

Университет Макгилла сообщил The Canadian Press в среду, что профсоюз уведомил университет о забастовке в воскресенье вечером. Университет заявил, что арбитр был назначен 22 августа. «Макгилл действовал добросовестно на протяжении всего процесса и с нетерпением ждет заключения справедливого коллективного договора», — говорится в заявлении.

«Университет сделает все возможное, чтобы минимизировать влияние на студентов, и мы вновь выражаем уважение к нашим ценным коллегам на юридическом факультете», — говорится в заявлении.

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