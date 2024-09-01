Canadian Media Group рекомендует книгу дня: “Наталия Волкова. Коты на ёлке”

Наталия Волкова – мастер словесной игры, что ярко проявляется в её стихах. Поэтический сборник «Коты на ёлке» не является исключением. Наталия Волкова, по образованию педагог-лингвист, создала стихи, которые можно использовать на уроках русского языка, например, при изучении омонимов. В цикле двустиший «Омонимичная прогулка» можно найти такие строки: «Хоть брюки я себе порву, пройдусь я всё-таки по рву». Эти строки не просто забавные, а представляют собой связное рифмованное повествование, где лирический герой переживает целое приключение:

«Я шёл по тропинке и вышел за бор, как вдруг на пути моём вырос забор. В заборе – калитка, над нею – навес. Замок на калиткетяжёлый на вес. Нашла на меня и тоска и досада – ведь так не дойду я сегодня до сада…». В стихотворении «В 6 часов вечера после дождя» несколько законченных поэтических картинок, наполненных каламбурами: «Звери спрятались в книжке. Смотри! Сколько тут дикобразов внутри? – Дикоб-раз, – Дикоб-два, – Дикоб-три!»

Стихотворение «Куда спрятался вор?» можно использовать как на уроках, так и на досуге, оно отлично развивает лингвистическую зоркость и воображение. Автор предлагает увидеть буквенное сочетание «вор» в различных словах: раствор, кроссворд, разговор и др. На этом же приёме основано стихотворение «Ель», где приводятся слова с этим сочетанием букв: капель, апрель, карусель. Можно предложить детям поиграть с другими омонимичными буквенными комбинациями – стихи Волковой являются прекрасным стимулом для собственного словесного творчества.

Лирический герой стихов – мальчишка лет десяти-одиннадцати, простодушный, наблюдательный, тонко чувствующий мир. Он делится своими переживаниями и открытиями. Вот он спешит увидеть зимний рассвет над рекой («Мой день»). Вот он несётся по заснеженным улицам – просто так, от избытка жизненных сил – и фиксирует увиденное: «Целый мир со мной бежит: поезд громко дребезжит, а за ним спешит вокзал, а театр чуть-чуть отстал…» («Я бегу»).