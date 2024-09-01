Шесть мужчин обвиняются по нескольким статьям в связи с кражей автомобилей в районе Монреаля

Расследование, начавшееся в мае, привело к изъятию 19 автомобилей.

По данным полиции Монреаля (SPVM), двое подозреваемых уже находились под стражей по другим обвинениям.

Расследование началось с информации о кражах автомобилей в аэропорту Монреаля, но сеть действовала по всему острову Монреаль.

По данным полиции, целью были около 30 моделей Toyota, Lexus и Jeep, общей рыночной стоимостью около $2.3 миллиона.

Аким Петиот-Жермен, Марио Сармиентос Валье, Антенин Любин Туон, Амин Айнуз, Лукас Деймос и Габриэль Кафандо обвиняются в кражах и торговле украденными автомобилями, сговоре и нарушении условий.

Полиция сообщает, что за первые шесть месяцев 2024 года количество краж автомобилей снизилось на 30%.

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