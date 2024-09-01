Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Шесть мужчин обвиняются по нескольким статьям в связи с кражей автомобилей в районе Монреаля
Police
Полиция нас бережёт.

Шесть мужчин обвиняются по нескольким статьям в связи с кражей автомобилей в районе Монреаля

Степан Артемьевский Сен 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Шесть мужчин обвиняются по нескольким статьям в связи с кражей автомобилей в районе Монреаля отключены 2 Просмотров

Расследование, начавшееся в мае, привело к изъятию 19 автомобилей.

 

По данным полиции Монреаля (SPVM), двое подозреваемых уже находились под стражей по другим обвинениям.

Расследование началось с информации о кражах автомобилей в аэропорту Монреаля, но сеть действовала по всему острову Монреаль.

По данным полиции, целью были около 30 моделей Toyota, Lexus и Jeep, общей рыночной стоимостью около $2.3 миллиона.

Аким Петиот-Жермен, Марио Сармиентос Валье, Антенин Любин Туон, Амин Айнуз, Лукас Деймос и Габриэль Кафандо обвиняются в кражах и торговле украденными автомобилями, сговоре и нарушении условий.

Полиция сообщает, что за первые шесть месяцев 2024 года количество краж автомобилей снизилось на 30%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*