Руководитель отделения ядерной медицины в Еврейской больнице признан виновным в сексуальном насилии

В Монреале доктор Стефан Пробст и его подруга Венди Девера были признаны виновными в сексуальном насилии.

Стефан Пробст, руководитель отделения ядерной медицины в Еврейской общей больнице, и его сообвиняемая Венди Девера были осуждены за сексуальное насилие над молодой женщиной, с которой они познакомились онлайн в 2020 году.

Потерпевшая утверждала, что её накачали наркотиками, и хотя она согласилась на секс с Девера, она никогда не соглашалась на секс с обоими.

CIUSSS West-Central Montreal сообщил, что они тщательно рассмотрят ситуацию, прежде чем сделать заявление.

Пробст и Девера будут приговорены в сентябре и могут получить длительные сроки заключения.

«К сожалению, некоторые люди в нашем обществе все еще верят в существование так называемого подразумеваемого согласия», — сказала прокурор Делфин Можер.

«Это не так в канадском законодательстве. Это не первый раз, когда я, как прокурор, слышу, как обвиняемые говорят о том, что они думали и почему они думали, что жертва или заявитель давали согласие на какие-то подобне деяния».

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