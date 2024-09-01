Иммиграция с Александрой Мельниковой. Канада сократит число временных иностранных работников и постоянных резидентов.

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о планах снизить количество низкооплачиваемых временных иностранных работников и постоянных резидентов, которым разрешено въезжать в Канаду.

Это заявление было сделано в понедельник, на второй день заседания кабинета министров, где обсуждалась осенняя повестка дня.

Это решение принято на фоне быстро растущего населения Канады, которое, по мнению экономистов, оказывает давление на жилищный рынок и государственные услуги, такие как здравоохранение. Согласно федеральной статистике, большая часть прироста населения Канады в прошлом году – около 97% – была обусловлена иммиграцией.

Правительство Трюдо подверглось критике за увеличение уровня иммиграции без укрепления услуг или строительства жилья.

Одновременно уровень безработицы в Канаде вырос до 6,4% за последние два месяца, и около 1,4 миллиона человек остаются без работы.

На пресс-конференции Трюдо заявил, что планирует пересмотреть программу временных иностранных работников из-за изменений на рынке труда. Он подчеркнул, что текущая ситуация несправедлива как для канадцев, ищущих работу, так и для самих иностранных работников, многие из которых подвергаются эксплуатации.

Новая тенденция заключается в том, что программы постоянного резидентства будут ориентированы на тех, кто уже находится в Канаде. Это правильное решение, и нет причин для паники из-за снижения количества планируемых ПМЖ в 2025-2026 годах, так как это не повлияет на тех, кто уже находится в стране, а также на программы воссоединения семей и беженцев.

Изменения в программе включают отказ в обработке некоторых разрешений на работу в районах, где уровень безработицы сост

авляет 6% и выше, за исключением сезонных сельскохозяйственных работ, строительства и здравоохранения. Общий план предполагает сокращение доли низкооплачиваемых временных иностранных работников, которых работодатели могут нанимать, с 20% до 10% от общего числа сотрудников. Эти изменения вступят в силу 26 сентября.

Ранее в этом году канадское правительство заявило о своем намерении впервые в истории страны сократить количество временных резидентов, включая иностранных работников, студентов и соискателей убежища.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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