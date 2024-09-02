С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает пасмурный понедельник. Утром 14°C, Днём 18°C, Вечером 15°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

В первый понедельник сентября в Канаде празднуют День труда (Labor Day) — официальный национальный праздник в честь всех трудящихся страны. В Канаде рождением Дня труда считают 15 апреля 1872 года, когда Ассамблея профсоюзов Торонто организовала первую значительную демонстрацию за права рабочих, на 10 лет раньше того дня, от которого ведется отсчет празднования Дня труда в соседних Соединенных Штатах. Но, несмотря на то, что канадские рабочие оказались более прогрессивными в вопросах отстаивания своих прав, считается, что начало этому празднику положили все же американские рабочие в 1882 году.

В этот день отмечают память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть «услышанного Богом»). Самуил родился в самое тяжелое для израильтян время, и ему суждено было наставить свой народ на путь истинный. На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола, говорили: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским праздником: дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела. В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало — зима приближалась неизбежно. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.

2 сентября 1843 года в Великобритании в продаже появился первый номер Economist, которое и сегодня сохраняет репутацию самого солидного экономического еженедельника в мире и выходит тиражом более 1 млн. экземпляров. Его основателем, владельцем и главным редактором первые 14 лет выступал шляпный фабрикант, экономист-самоучка и политик Джеймс Уилсон.

Капитуляция Японии, Акт о которой был подписан 2 сентября 1945 года Министром иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу, ознаменовала собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня!

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