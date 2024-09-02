В надежде потягаться за Арктику, США заключили “Ледокольный пакт” с Канадой и Финляндией

В надежде потягаться с Китаем и Россией за Арктику, США заключили “Ледокольный пакт” с Канадой и Финляндией. Это соглашение, заключенное в кулуарах июльского саммита НАТО в Вашингтоне, направлено на преодоление упадка американского судостроения. В настоящее время у США осталось всего два устаревших ледокола, которые остро нуждаются в модернизации.

Лидеры США, Канады и Финляндии объявили о сотрудничестве в строительстве ледоколов, также известном как ICE или “Ледокольный пакт”. Трехстороннее соглашение призвано привлечь технологии и производственные мощности трех арктических государств для создания современного флота ледокольных судов для стран НАТО и их партнеров по всему миру.

Ледокольный пакт отвечает на две стратегические проблемы, с которыми столкнулись США и их союзники, вызванные соперничеством с Китаем. Во-первых, существует риск, что разросшаяся судостроительная империя Китая вытеснит атрофировавшуюся промышленность США еще дальше на задворки, что подорвет возможности Вашингтона по модернизации ВМС на фоне усилий Пекина. Во-вторых, усиливающаяся геополитическая конкуренция в Арктике обнажила необходимость более глубокой координации между союзниками по НАТО и партнерами для противодействия сближению Китая и России в этом регионе.

“Ледокольный пакт” между США, Канадой и Финляндией пока находится на начальной стадии. Июльское объявление стало публичным обязательством начать переговоры по меморандуму о взаимопонимании, который планируется завершить к концу года. Переговорщики будут обсуждать детали в течение следующих месяцев, и им предстоит преодолеть значительные политические препятствия.

Американское судостроение действительно находится в упадке. Азиатские страны, такие как Китай, Южная Корея и Япония, доминируют на мировом рынке судостроения, занимая более 90% тоннажа. На долю США приходится лишь 0,2%. Китай, в частности, стал ведущим мировым производителем коммерческих и военных судов, что заставило Вашингтон обратить внимание на собственное судостроение.

Китайские верфи двойного назначения строят как коммерческие, так и военные корабли, что позволяет им получать прибыль и одновременно развивать военно-промышленный комплекс. Этот подход, при котором границы между гражданскими и военными фирмами размыты, обеспечивает Народно-освободительной армии Китая доступ к иностранным технологиям и капиталу.

Администрация Байдена действительно представила обширный пакет мер, направленных на замедление наращивания военной мощи Китая, включая судостроение. В апреле Белый дом объявил о расследовании “нерыночных приемов” Пекина, таких как государственные субсидии и дешевые кредиты для верфей. В ближайшие годы, вероятно, последуют новые пошлины на суда, построенные в Китае.

Кроме того, Белый дом ищет способы оживить собственное судостроение. После соглашения по атомным подводным лодкам (AUKUS), обнародованного США, Австралией и Великобританией в 2021 году, новый пакт стремится объединить промышленные мощности и технологический опыт союзников США в новый судостроительный консорциум с упором на ледоколы.

Решение сосредоточиться на ледоколах продиктовано стратегической необходимостью и рыночными возможностями. Арктика приобрела особое значение из-за таяния морских льдов, открывающих новые фарватеры и доступ к природным ресурсам. Москва и Пекин развивают военное и торговое сотрудничество в регионе, что требует от стран НАТО срочного наращивания собственных оперативных возможностей.

Особую тревогу вызывает растущая активность Китая в Арктике. Китай называет себя “околоарктическим государством” и активно укрепляет влияние в регионе. Китайские стратегические документы поощряют использование научного и экономического взаимодействия для продвижения военных возможностей в Арктике.

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