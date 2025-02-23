Трагедия на снежной трассе: два человека погибли в лобовом столкновении снегоходов

Два снегохода столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе, проходящей через зону контролируемого промысла (ZEC) в Верхнем Кот-Норе.
Экстренные службы получили сообщение о столкновении около 21:00 в пятницу. По словам представителя полиции Квебека (SQ) Камиль Савуа, из-за труднодоступности места происшествия спасателям пришлось добираться туда на снегоходах.
Жертвами аварии стали два мужчины в возрасте 50 и 66 лет, которые путешествовали отдельно друг от друга. Оба были доставлены в больницу, где врачи констатировали их смерть.
“Полицейский, обученный расследованию дорожно-транспортных происшествий, прибыл на место, чтобы попытаться понять обстоятельства этого инцидента”, – добавила Савуа.
На данный момент у полиции нет конкретных версий о причинах этого смертельного столкновения. Расследование SQ продолжается.
Этот трагический случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при езде на снегоходах, особенно в отдаленных районах.
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