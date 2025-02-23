Квебекский исследователь возглавит изучение эндокринных разрушителей

Профессор Валери Ланглуа из Национального института научных исследований (INRS) возглавит Канадскую исследовательскую кафедру по экотоксикогеномике и эндокринным нарушениям с бюджетом в 1,4 миллиона долларов на ближайшие семь лет.

Опасные вещества в окружающей среде

Профессор Ланглуа более 20 лет изучает вредное воздействие эндокринных разрушителей и других химических загрязнителей на животных и людей. Эти вещества имитируют действие гормонов в организме и могут влиять на:

Фертильность и репродуктивную систему

Метаболизм и неврологическую систему

Развитие диабета и ожирения

Некоторые виды рака, включая рак груди и простаты

“Их сложно регулировать, так как они часто активны в низких дозах”, – отмечает профессор Ланглуа.

Растущая угроза

За последние десять лет, несмотря на многочисленные предупреждения научного сообщества, наблюдается увеличение количества эндокринных разрушителей в окружающей среде.

“Нам нужно продолжать вкладывать ресурсы в их распознавание и характеристику”, – говорит Ланглуа. “Нам нужны инструменты для их сокращения в наших экосистемах”.

Планы исследовательской кафедры

Профессор Ланглуа планирует работать над повышением осведомленности общественности, регулированием и образованием в области эндокринных разрушителей.

“Это не потому, что это слишком сложно, что мы должны замести это под ковер, совсем наоборот”, – подчеркивает Ланглуа. “Именно потому, что это сложно, нам нужно сосредоточиться на том, как мы можем улучшить ситуацию”.

Исследователь надеется, что ее работа поможет “разрушить барьеры” между учеными и способствовать диалогу, который может привести к появлению новых решений в борьбе с эндокринными разрушителями.

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