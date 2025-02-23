Монреаль продолжает уборку снега на фоне прогноза новых осадков

Прогресс по районам варьируется:
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Л’Иль-Бизар-Сент-Женевьев: 57% завершено
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Пьерфон-Роксборо: 64%
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Лашин: 63%
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Сен-Леонар: 54%
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Анжу: 59%
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Ахунцик-Картьевиль: 38%
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Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас: 46%
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Виль-Мари: 41%
На этой неделе ожидается дополнительный снегопад:
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Сегодня: максимум 0°C, ощущается как -7°C
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Завтра: переменная облачность, максимум 3°C, возможен снег или дождь
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Четверг: -1°C днем, -10°C ночью, вероятен снег
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Пятница и суббота: снег, максимум от -2°C до +1°C
Городские власти напоминают:
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Соблюдать запреты на парковку для ускорения уборки снега
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Очистить тротуары от крупногабаритных предметов и мусора
Вывоз мусора возобновится в следующий понедельник после приостановки 17 февраля для помощи в уборке снега.