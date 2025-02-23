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Новости Монреаль продолжает уборку снега на фоне прогноза новых осадков
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Монреаль продолжает уборку снега на фоне прогноза новых осадков

Степан Артемьевский Фев 23, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

По состоянию на воскресенье, 23 февраля, в Монреале убрано около 48% снега после двух исторических снежных бурь, обрушившихся на город.

Прогресс по районам варьируется:

  • Л’Иль-Бизар-Сент-Женевьев: 57% завершено

  • Пьерфон-Роксборо: 64%

  • Лашин: 63%

  • Сен-Леонар: 54%

  • Анжу: 59%

  • Ахунцик-Картьевиль: 38%

  • Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас: 46%

  • Виль-Мари: 41%

На этой неделе ожидается дополнительный снегопад:

  • Сегодня: максимум 0°C, ощущается как -7°C

  • Завтра: переменная облачность, максимум 3°C, возможен снег или дождь

  • Четверг: -1°C днем, -10°C ночью, вероятен снег

  • Пятница и суббота: снег, максимум от -2°C до +1°C

Городские власти напоминают:

  • Соблюдать запреты на парковку для ускорения уборки снега

  • Очистить тротуары от крупногабаритных предметов и мусора

Вывоз мусора возобновится в следующий понедельник после приостановки 17 февраля для помощи в уборке снега.

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