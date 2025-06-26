В Монреале стартовал новый сервис каршеринга Leo от компании Vulog

Большой Монреаль встречает нового игрока на рынке мобильности — французскую компанию Vulog, мирового лидера в области технологических решений для операторов совместного использования автомобилей. В мае 2025 года Vulog запустила в Монреале свой первый публичный сервис каршеринга Leo в Северной Америке, что стало важным шагом в международной экспансии компании и подтвердило статус Монреаля как центра инноваций в сфере устойчивой мобильности.

В рамках проекта Vulog инвестировала 20 миллионов долларов и при поддержке местных партнёров, таких как Groupe MHT, планирует вывести на дороги Монреаля 2000 автомобилей к 2027 году и создать 30 высококвалифицированных рабочих мест. На данный момент по городу уже курсируют около 600 автомобилей Leo — это первый сервис каршеринга Vulog в Северной Америке и второй в мире после Лиона, Франция.

«Большой Монреаль — это мировой центр устойчивой мобильности и идеальное место для реализации наших планов по расширению в Северной Америке, — отмечает Грегори Дюконже, президент и генеральный директор Vulog. — Здесь мы будем тестировать, дорабатывать и развивать инновации будущего, чтобы обеспечивать лучший сервис для клиентов по всему миру. Мы благодарим нашего местного партнёра Groupe MHT и город Монреаль за поддержку проекта и вклад в развитие устойчивой мобильности региона».

Платформа Vulog, основанная на искусственном интеллекте, уже используется крупнейшими автопроизводителями и компаниями по аренде автомобилей по всему миру. В Канаде она, например, обеспечивает работу сервиса BCAA, который включает 2500 автомобилей в Большом Ванкувере. Штаб-квартира Vulog находится в Ницце, Франция, а компания имеет офисы и сотрудников в Лионе, Париже и Торонто, обслуживая около 50 клиентов в Европе, Азии и Северной Америке.

В ближайшие два года в Большом Монреале появится ещё около 1400 автомобилей Leo. Vulog также планирует запустить специализированный сервис для бизнеса и организаций города.

«С момента запуска сервиса BIXI в 2009 году Монреаль зарекомендовал себя как мировой лидер в области совместного транспорта, — говорит Стефан Паке, президент и генеральный директор Montréal International. — Vulog вписывается в уже сложившееся инновационное сообщество как по инфраструктуре, так и по технологиям. Этот новый проект в очередной раз демонстрирует привлекательность Большого Монреаля для международных компаний, разрабатывающих практичные и интеллектуальные решения для устойчивого транспорта».

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG