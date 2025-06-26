Жилищная лазейка: как владельцы используют договоры на проживание вместо аренды

В последнее время в Квебеке всё чаще встречается практика, когда владельцы жилья предлагают арендаторам подписать не стандартный договор аренды (bail), а так называемый «контракт на проживание» (contrat de villégiature). Такой договор, изначально предназначенный для временного туристического размещения, позволяет собственникам избегать многих обязательств, предусмотренных законом для обычных арендодателей, и даже требовать залог, что запрещено для обычных жилых договоров .

Почему это проблема?

«В отелях могут быть очень строгие правила, но всё это законно, потому что клиенты не считаются “жильцами-арендаторами”», — поясняет адвокат по жилищному праву Валери Блэк Сен-Лоран. Проблема возникает, когда эта схема используется для того, чтобы уйти от обязанностей, которые накладывает настоящий договор аренды жилья.

По словам специалистов, такие контракты позволяют владельцам быстрее выселять арендаторов, требовать залог и вообще ограничивать права съёмщиков. «Легче эксплуатировать уязвимых арендаторов, особенно иностранцев или временных работников, которые плохо знают местное законодательство», — отмечают эксперты.

Реакция судов и юристов

С начала года Трибунал административного жилья (TAL) уже рассмотрел как минимум три дела, в которых арендаторы оспаривали действительность подписанного ими контракта на проживание. В одном из случаев два арендатора обратились в суд после получения уведомления о повышении арендной платы на 133 доллара. Они были обеспокоены тем, что контракт на проживание не является настоящим договором аренды и позволяет владельцу быстрее их выселить. Трибунал постановил, что арендаторы искали жильё для длительного проживания, и связывающий их с владельцем документ «без сомнения» является обычным договором аренды.

Однако, как предупреждает адвокат по жилищному праву Йоррик Буйела, пока судьи TAL продолжают отказываться рассматривать подобные дела по существу и не анализируют реальное использование жилья арендаторами, подписавшими такие контракты, владельцы будут продолжать эксплуатировать «огромную брешь в Гражданском кодексе», ограничивая права съёмщиков.

Последствия для рынка жилья

Подобные практики подрывают доверие к рынку аренды и делают жильё менее доступным для тех, кто ищет стабильное и защищённое жильё в долгосрочной перспективе. Это особенно актуально для Монреаля и других крупных городов, где и без того высокий спрос на жильё и остро стоит вопрос его доступности.

Вывод

Юристы и активисты призывают власти и суды обратить внимание на эту проблему и ужесточить контроль за использованием договоров на проживание. Пока же арендаторам советуют внимательно изучать условия контрактов и обращаться за консультацией к специалистам, если у них возникнут сомнения.

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