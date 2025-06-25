Скандал с договорами на проживание: когда владельцы обходят закон о найме жилья

В последнее время в Квебеке участились случаи, когда владельцы жилья предлагают съёмщикам подписать не стандартный договор аренды (bail), а так называемый «контракт на проживание» (contrat de villégiature). Такой договор, изначально предназначенный для регулирования временного туристического проживания, даёт владельцам гораздо больше свободы и позволяет избежать многих обязательств, предусмотренных законом для обычных арендодателей.

Адвокат Валери Блэк Сен-Лоран поясняет:

— В отелях могут быть очень строгие правила, но всё это законно, потому что клиенты не считаются «жильцами-арендаторами». Проблема возникает, когда эта схема используется для того, чтобы уйти от обязанностей, которые накладывает настоящий договор аренды жилья.

Уже с начала года Трибунал административного жилья (TAL) рассмотрел как минимум три дела, в которых съёмщики оспаривали действительность подписанного ими контракта на проживание. В одном из таких случаев два арендатора обратились в TAL после получения уведомления о повышении арендной платы на 133 доллара. Они были обеспокоены тем, что контракт на проживание не является настоящим договором аренды и позволяет владельцу быстрее их выселить. Трибунал постановил, что арендаторы искали жильё для длительного проживания, и связывающий их с владельцем документ «без сомнения» является обычным договором аренды.

Однако адвокат по жилищному праву Йоррик Буйела предупреждает: пока судьи TAL продолжают отказываться рассматривать подобные дела по существу и не анализируют реальное использование жилья арендаторами, подписавшими такие контракты, владельцы будут продолжать эксплуатировать «огромную брешь в Гражданском кодексе», ограничивая права съёмщиков.

Подобные практики подрывают доверие к рынку аренды и делают жильё менее доступным для тех, кто ищет стабильное и защищённое жильё в долгосрочной перспективе.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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