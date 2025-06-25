Знаменитости выбирают Монреаль: Рассел Кроу, тако и кулинарные открытия города

На прошлой неделе в Монреале кипела гастрономическая жизнь благодаря Канадскому Гран-при 2025: Лэнс Стролл посетил одну из самых известных закусочных города, а Бен Стиллер был замечен с легендарной квебекской путинкой. Теперь к списку знаменитых гостей добавился и Рассел Кроу!

Оскароносный актёр путешествовал по городу — от центрального Даунтауна через Квартал Спектаклей и до Сен-Анри, который недавно был признан одним из самых крутых районов мира. Кроу сделал остановку в трёх культовых монреальских заведениях и не забыл поделиться впечатлениями с поклонниками.

В своём аккаунте на X (бывший Twitter) Кроу написал о любимом многими тако-споте Tacos Frida на улице Нотр-Дам:

«Tacos Frida на Нотр-Дам в Монреале… Мы далеко на севере от Оахаки, но, вау… превосходно. Está bien chido».



Вскоре он появился и в тайском ресторане Mai Thai Cuisine на Сент-Дени в Квартале Спектаклей. Персонал заведения разместил восторженный пост в Instagram:

«Это не сон? Это не фантазия? Нет — это Рассел Кроу наслаждается нашей тайской кухней! Мы всё ещё под впечатлением. Спасибо за поддержку маленьких местных ресторанов — это действительно много значит. P.S. Я посмотрел «Игры разума» всего два дня назад».

Не обошлось без итальянской кухни: в центре города Кроу посетил Il Cortile, где его сфотографировали на одной из самых красивых скрытых террас города с подписью:

«Рассел Кроу @ il Cortile montreal с Грациеллой».

Актёр также опубликовал фото одного из мостов Монреаля с подписью: «Где я сейчас?» — загадав поклонникам очередную загадку.

Гастрономический бум в Монреале продолжается, а визиты знаменитостей только добавляют городу популярности среди гурманов и туристов со всего мира.

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