Знаменитости выбирают Монреаль: Рассел Кроу, тако и кулинарные открытия города

Оскароносный актёр путешествовал по городу — от центрального Даунтауна через Квартал Спектаклей и до Сен-Анри, который недавно был признан одним из самых крутых районов мира. Кроу сделал остановку в трёх культовых монреальских заведениях и не забыл поделиться впечатлениями с поклонниками.
В своём аккаунте на X (бывший Twitter) Кроу написал о любимом многими тако-споте Tacos Frida на улице Нотр-Дам:
«Tacos Frida на Нотр-Дам в Монреале… Мы далеко на севере от Оахаки, но, вау… превосходно. Está bien chido».
Вскоре он появился и в тайском ресторане Mai Thai Cuisine на Сент-Дени в Квартале Спектаклей. Персонал заведения разместил восторженный пост в Instagram:
«Это не сон? Это не фантазия? Нет — это Рассел Кроу наслаждается нашей тайской кухней! Мы всё ещё под впечатлением. Спасибо за поддержку маленьких местных ресторанов — это действительно много значит. P.S. Я посмотрел «Игры разума» всего два дня назад».
Не обошлось без итальянской кухни: в центре города Кроу посетил Il Cortile, где его сфотографировали на одной из самых красивых скрытых террас города с подписью:
«Рассел Кроу @ il Cortile montreal с Грациеллой».
Актёр также опубликовал фото одного из мостов Монреаля с подписью: «Где я сейчас?» — загадав поклонникам очередную загадку.
Гастрономический бум в Монреале продолжается, а визиты знаменитостей только добавляют городу популярности среди гурманов и туристов со всего мира.
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