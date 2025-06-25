Легендарный Peel Pub в центре Монреаля внезапно закрылся после более 60 лет работы

В самом сердце Монреаля, всего в нескольких кварталах от популярных торговых центров Montreal Eaton Centre и Time Out Market Montréal, внезапно закрылся один из самых известных городских баров — Peel Pub.

На входе появилось официальное уведомление о банкротстве со ссылкой на статью 203 Закона о банкротстве и несостоятельности, предупреждающей о возможных штрафах или тюремном заключении за несанкционированное вынесение имущества из помещения.

Peel Pub, открытый в 1962 году, был излюбленным местом для студентов местных университетов, любителей спорта и комедийных вечеров.

Бар славился своими специальными предложениями, огромными кувшинами пива, простой и сытной кухней, а также особой атмосферой, которая собирала постоянных гостей и туристов.

Благодаря своему расположению, Peel Pub был центром событий во время уик-энда Гран-при Монреаля и популярным местом для встреч перед хоккейными матчами на Bell Centre.

Новость о закрытии потрясла местное сообщество. Peel Pub стал не просто баром, а частью городской культуры и истории, местом, где поколения монреальцев отмечали важные события и просто проводили время с друзьями.

Реакция в социальных сетях и среди постоянных посетителей была единодушной: многие выражали сожаление и благодарность за годы, проведённые в стенах этого заведения.

В условиях, когда город переживает перемены, закрытие Peel Pub напоминает о хрупкости традиционных мест и важности поддержки локальных бизнесов.

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