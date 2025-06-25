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Новости В Монреале появились гигантские скульптуры в стиле Disney: бесплатно и для всей семьи

В Монреале появились гигантские скульптуры в стиле Disney: бесплатно и для всей семьи

Виктория Христова Июн 25, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 9 Просмотров

Парк Жан-Драпо (Parc Jean-Drapeau) в Монреале теперь украшают три новых гигантских скульптуры, созданные из цветов и растений — настоящий must-see города!

Эти масштабные произведения искусства заняли постоянное место в центре Садов Флорали (Floralies Gardens), став центральным элементом празднования 25-летия международного фестиваля «Мозаикультуры Монреаля» (Mosaïcultures internationales de Montréal).

Каждая скульптура собрана из почти полумиллиона цветов и растений. Самая впечатляющая из них — «Мать-Земля» (Mother Earth): 11-метровая (36 футов) «зелёная богиня», возвышающаяся прямо из воды. Это настоящий шедевр садово-паркового искусства, который понравится и детям, и взрослым. Кроме того, посещение этих скульптур абсолютно бесплатное — они расположены в одном из лучших садов города!

Не упустите шанс увидеть эти уникальные зелёные гиганты и насладиться атмосферой волшебства и вдохновения, напоминающей лучшие традиции Disney.

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