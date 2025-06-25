OpenAI предупреждает: ИИ может быть использован для создания биологического оружия

В официальном блоге компании OpenAI появилось заявление, в котором её представители выразили тревогу по поводу возможного применения будущих разработок искусственного интеллекта (ИИ) для создания биологического оружия. Несмотря на значительные успехи в развитии передовых моделей, которые уже находят применение в биомедицинских исследованиях и разработке средств биологической защиты, компания подчеркивает важность баланса между инновациями и предотвращением распространения опасных технологий.

OpenAI отмечает, что высококвалифицированные специалисты могут использовать их технологии для поддержки разработки биологического оружия. Несмотря на то, что доступ к специализированным лабораториям и конфиденциальным материалам представляет значительное препятствие, существует вероятность преодоления этих барьеров.

Йоханнес Хайдеке, руководитель отдела безопасности OpenAI, в интервью изданию Axios подчеркнул, что на данный момент у компании нет доказательств того, что будущие модели ИИ смогут полностью автономно создавать биологическое оружие. Однако, по его словам, существует высокая вероятность, что такие модели смогут существенно облегчить и поддержать этот процесс.

Хайдеке отметил, что текущие версии разработок OpenAI пока не обладают необходимой автономностью, однако компания предполагает, что будущие версии модели GPT-3 (или её преемников) могут быть способны обеспечить подобную функциональность.

OpenAI продолжает уделять особое внимание вопросам безопасности и этики, чтобы не допустить использования передовых технологий во вред человечеству.

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