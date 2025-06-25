Инфляция в Канаде: майские итоги и динамика цен

Индекс потребительских цен (CPI) в Канаде в мае 2025 года вырос на 1,7% по сравнению с маем прошлого года, сообщает Статистическое управление страны. Аналогичный показатель был зафиксирован и в апреле. По сравнению с апрелем цены за май увеличились на 0,6%.

Без учета продуктов питания и энергии инфляция составила 2,7% в годовом выражении, что ниже апрельского значения (2,9%). Это свидетельствует о постепенном замедлении роста цен на товары и услуги, не связанные с этими категориями.

Продукты питания за май подорожали на 0,5%, а за год — на 3,4%.

Одежда и обувь стали дороже на 1,4% за месяц и на 0,5% за год.



Расходы на транспорт увеличились на 0,7% за месяц, однако в годовом выражении снизились на 1,3%.

Цены на жилье не изменились за май, но за год выросли на 3%.

Бензин подешевел на 11% по сравнению с прошлым годом, что стало одним из ключевых факторов сдерживания общей инфляции.

Эксперты отмечают, что несмотря на стабильный общий уровень инфляции, цены на продукты питания и жилье продолжают расти, что особенно ощутимо для семей с фиксированным бюджетом. В то же время снижение стоимости бензина и стабилизация цен на транспорт несколько смягчают нагрузку на потребителей.

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