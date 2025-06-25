Инфляция в Канаде: майские итоги и динамика цен

Без учета продуктов питания и энергии инфляция составила 2,7% в годовом выражении, что ниже апрельского значения (2,9%). Это свидетельствует о постепенном замедлении роста цен на товары и услуги, не связанные с этими категориями.
Продукты питания за май подорожали на 0,5%, а за год — на 3,4%.
Одежда и обувь стали дороже на 1,4% за месяц и на 0,5% за год.
Расходы на транспорт увеличились на 0,7% за месяц, однако в годовом выражении снизились на 1,3%.
Цены на жилье не изменились за май, но за год выросли на 3%.
Бензин подешевел на 11% по сравнению с прошлым годом, что стало одним из ключевых факторов сдерживания общей инфляции.
Эксперты отмечают, что несмотря на стабильный общий уровень инфляции, цены на продукты питания и жилье продолжают расти, что особенно ощутимо для семей с фиксированным бюджетом. В то же время снижение стоимости бензина и стабилизация цен на транспорт несколько смягчают нагрузку на потребителей.
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