Революция в лечении диабета: стволовые клетки вернули пациентам надежду

Учёные сообщили о первых впечатляющих результатах клинического исследования нового метода лечения тяжёлого диабета 1-го типа с использованием стволовых клеток. Результаты опубликованы в авторитетном журнале New England Journal of Medicine и вызвали широкий резонанс в научном сообществе.

Прорыв в терапии диабета 1-го типа

В исследовании приняли участие 12 пациентов с диабетом 1-го типа — аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. До сих пор единственным способом поддержания жизни таких пациентов оставались регулярные инъекции инсулина, что связано с риском гипогликемии и повреждения внутренних органов.

Группа исследователей из Университета Торонто под руководством хирурга Тревора Рейхмана применила инновационный метод: пациентам были введены изолированные островковые клетки, полученные из человеческих стволовых клеток. Одновременно участники проходили курс иммуносупрессивной терапии для предотвращения отторжения новых клеток.

Результаты впечатляют

Спустя 12 месяцев после лечения у большинства пациентов состояние существенно улучшилось. Лишь двое из двенадцати продолжали нуждаться в инъекциях инсулина. В организме остальных новые клетки начали самостоятельно вырабатывать инсулин в безопасных количествах, значительно снизив зависимость от инъекций.

Авторы исследования отмечают, что побочные эффекты были связаны в основном с иммуносупрессивной терапией. Несмотря на два летальных случая, не связанных напрямую с лечением, метод признан безопасным. Сейчас исследование перешло в третью фазу клинических испытаний.

Перспективы для диабета 2-го типа

Параллельно учёные добиваются успехов и в изучении диабета 2-го типа. Недавно было установлено, что гиперактивные AgRP-нейроны в мозге играют ключевую роль в развитии заболевания. Новые исследования показали, что воздействие на эти нейроны позволяет нормализовать уровень сахара в крови без изменения веса и аппетита, что открывает новые возможности для терапии.

Будущее медицины — уже сегодня

Эти достижения открывают новые горизонты в лечении диабета — одного из самых распространённых и тяжёлых хронических заболеваний в мире. Учёные уверены: в скором времени миллионы пациентов смогут жить полноценной жизнью без ежедневных инъекций и страха осложнений.

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