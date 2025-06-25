Лето в Stewart Hall: бесплатные концерты и цирковые представления в Парке Стюарта, Пуэнт-Клер

На всех концертах можно арендовать посадочное место всего за 2 доллара — средства пойдут в поддержку организации Friends of Stewart Hall. Подробности по телефону: 514-630-1220, доб. 1774.
Программа фестиваля 2025
Lua Vermelha (Красная Луна)
Среда, 25 июня, 19:30 — World Music
Монреальский певец, гитарист и автор песен Пауло Рамос, уроженец Сан-Паулу, представит свой девятый альбом «Lua Vermelha» («Красная Луна» на португальском). Вдохновляясь ритмами Бразилии, Рамос добавляет в музыку личные ноты, особенно в игре на гитаре, сочетая глубину низких частот с джазовыми оттенками высоких.
Состав: Пауло Рамос (вокал, гитара), Саша Дауд (ударные), Дэн Жигон (бас), Родриго Симоэс (гитара, бандолин), Даниэль Белльгард (перкуссия), Анник Бремо (вокал).
Fuel Junkie: What You Came For
Среда, 2 июля, 19:30 — Блюз
Группа Fuel Junkie, известная своим мощным звучанием под влиянием фанка и соула, объединяет традиционное трио с тремя саксофонами. Коллектив славится энергетикой и аутентичностью на сцене и представит новые песни, идеально подходящие как для выступлений, так и для долгих дорог.
Состав: Марк ЛеКлер (вокал, тенор-саксофон), Филипп Брошу (тенор-саксофон), Патрис Люно (баритон-саксофон), Антуан Луазель (гитара), Жан-Франсуа Шарест (бас), Филипп Флёри (ударные).
Collectif 4237: Cabaret Noir et Blanc
Среда, 9 июля, 19:30 — Цирковое шоу для всей семьи
Cabaret noir et blanc от коллектива Collectif 4237 — это серия цирковых номеров под живую европейскую народную музыку. Зрителей ждут балансировка на стеклянных предметах, акробатический танец, катание на роликах, жонглирование и многое другое. Шоу напомнит о радости семейных праздников, где каждый может проявить себя благодаря поддержке окружающих.
Rémi Bolduc Jazz Ensemble: Tribute to Dave Brubeck
Среда, 16 июля, 19:30 — Джаз
Режиссёры джаза — Rémi Bolduc Jazz Ensemble с приглашённым пианистом Тори Батлером — представляют новую программу, посвящённую легендарному Дейву Брубеку. В программе — «Take Five», «Blue Rondo à la Turk» и другие композиции из культового альбома Time Out, который остаётся одним из самых известных и продаваемых в истории джаза.
Состав: Реми Болдук (альт-саксофон, аранжировка), Тори Батлер (фортепиано), Айра Коулман (контрабас), Рич Ирвин (ударные).
Приходите всей семьёй и наслаждайтесь искусством под открытым небом!
Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG