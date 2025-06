Лето в Stewart Hall: бесплатные концерты и цирковые представления в Парке Стюарта, Пуэнт-Клер

С момента открытия в 1963 году Культурный центр Stewart Hall стал неотъемлемой частью культурной жизни Пуэнт-Клер, предлагая высококлассные мероприятия и поддерживая местные инициативы, вовлекая в творчество всё сообщество. В этом году летний фестиваль «Вечера в парке» снова порадует жителей и гостей города серией бесплатных выступлений под открытым небом в парке Stewart Park по адресу 176 chemin du Bord-du-Lac / Lakeshore, Pointe-Claire.

На всех концертах можно арендовать посадочное место всего за 2 доллара — средства пойдут в поддержку организации Friends of Stewart Hall. Подробности по телефону: 514-630-1220, доб. 1774.

Программа фестиваля 2025

Lua Vermelha (Красная Луна)

Среда, 25 июня, 19:30 — World Music

Монреальский певец, гитарист и автор песен Пауло Рамос, уроженец Сан-Паулу, представит свой девятый альбом «Lua Vermelha» («Красная Луна» на португальском). Вдохновляясь ритмами Бразилии, Рамос добавляет в музыку личные ноты, особенно в игре на гитаре, сочетая глубину низких частот с джазовыми оттенками высоких.

Состав: Пауло Рамос (вокал, гитара), Саша Дауд (ударные), Дэн Жигон (бас), Родриго Симоэс (гитара, бандолин), Даниэль Белльгард (перкуссия), Анник Бремо (вокал).

Fuel Junkie: What You Came For

Среда, 2 июля, 19:30 — Блюз

Группа Fuel Junkie, известная своим мощным звучанием под влиянием фанка и соула, объединяет традиционное трио с тремя саксофонами. Коллектив славится энергетикой и аутентичностью на сцене и представит новые песни, идеально подходящие как для выступлений, так и для долгих дорог.

Состав: Марк ЛеКлер (вокал, тенор-саксофон), Филипп Брошу (тенор-саксофон), Патрис Люно (баритон-саксофон), Антуан Луазель (гитара), Жан-Франсуа Шарест (бас), Филипп Флёри (ударные).

Collectif 4237: Cabaret Noir et Blanc

Среда, 9 июля, 19:30 — Цирковое шоу для всей семьи

Cabaret noir et blanc от коллектива Collectif 4237 — это серия цирковых номеров под живую европейскую народную музыку. Зрителей ждут балансировка на стеклянных предметах, акробатический танец, катание на роликах, жонглирование и многое другое. Шоу напомнит о радости семейных праздников, где каждый может проявить себя благодаря поддержке окружающих.

Rémi Bolduc Jazz Ensemble: Tribute to Dave Brubeck

Среда, 16 июля, 19:30 — Джаз

Режиссёры джаза — Rémi Bolduc Jazz Ensemble с приглашённым пианистом Тори Батлером — представляют новую программу, посвящённую легендарному Дейву Брубеку. В программе — «Take Five», «Blue Rondo à la Turk» и другие композиции из культового альбома Time Out, который остаётся одним из самых известных и продаваемых в истории джаза.

Состав: Реми Болдук (альт-саксофон, аранжировка), Тори Батлер (фортепиано), Айра Коулман (контрабас), Рич Ирвин (ударные).

Приходите всей семьёй и наслаждайтесь искусством под открытым небом!

