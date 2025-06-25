В Монреале второй год подряд отменяют парад в честь Дня Канады

В этом году Монреаль вновь останется без традиционного парада в честь Дня Канады 1 июля. Организатор Николас Коуэн объявил об отмене мероприятия всего за чуть больше десяти дней до праздника, ссылаясь на постоянные сбои в планировании, напряжённые отношения с городскими службами и нерешённые трудности, вызванные забастовками муниципальных работников.

Коуэн подчеркнул, что в последние годы обеспечение безопасности и логистика стали серьёзной проблемой, особенно после того, как забастовки стали более непредсказуемыми в условиях постпандемийного периода. «Если что-то запланировано — смогут ли городские службы выполнить свою работу на должном уровне? Это вызывает беспокойство», — заявил он.

Однако городские власти возлагают ответственность за отмену на самого Коуэна, утверждая, что он второй год подряд не подаёт заявку на проведение парада, несмотря на многократные напоминания со стороны администрации. Ситуация повторяет прошлогоднюю отмену, о которой также было объявлено менее чем за десять дней до праздника. В 2024 году Коуэн также жаловался на бюрократические препятствия, а городские власти настаивали, что он не подал заявку на получение разрешения.

Парад в честь Дня Канады в Монреале проводится с 1978 года. Основателем традиции стал доктор Рупнарин Сингх, уроженец Тринидада и Тобаго, который был удивлён отсутствием официальных празднований Дня Канады в городе. Благодаря его усилиям, скромная поначалу акция превратилась в крупное событие, объединяющее жителей города и демонстрирующее многообразие и национальную гордость. Сингх, которого прозвали «Мистер Канада», скончался в 2022 году в возрасте 86 лет.

Парад также был отменён в 2022 году из-за пандемии COVID-19 и, по словам Коуэна, из-за недостатка спонсорской поддержки. В этом году город лишается не только важного туристического события, но и яркого символа единства и канадской идентичности в один из главных национальных праздников.

Коуэн выразил надежду, что парад всё же вернётся в будущем, если между организаторами и городскими службами наладятся конструктивные отношения. «Это мероприятие для людей, а не ради прибыли. Я искренне надеюсь, что однажды мы снова сможем выйти на улицы Монреаля с парадом, который объединяет, а не разделяет нас», — сказал он.

В то же время другие праздничные мероприятия, в том числе на Старом порту Монреаля, всё же состоятся. Однако центральные улицы города в День Канады в этом году останутся тихими.

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG