Серия трагедий: в Квебеке пятый за пять недель случай предполагаемого фемицида

В минувший вторник на рассвете полиция провинции Квебек прибыла в парк Parc des Ancres в Пуант-де-Каскад, где было обнаружено тело 38-летнего Франсиса Лего. После установления его личности офицеры направились по адресу проживания подозреваемого на улицу Пи-икс-2 в Водрёй-Дорион. Там они нашли тело 32-летней Джоани Имбо — молодой матери двоих детей.

По предварительным данным следствия, Лего, вероятно, убил Джоани Имбо, после чего покончил жизнь самоубийством. Сейчас продолжаются экспертизы и проверка обстоятельств жизни фигурантов дела. Полиция рассматривает этот случай как убийство-самоубийство на почве домашнего насилия.

Тревожная тенденция

Это уже пятый за последние пять недель случай предполагаемого фемицида в Квебеке — убийства женщины на почве гендерного насилия. По данным Канадской обсерватории по убийствам женщин, с начала года зарегистрировано более двух десятков случаев, большинство из которых связаны с насилием со стороны партнеров или бывших партнеров.

Организация SOS Violence Conjugale только за последний год получила 60 000 обращений от женщин, нуждающихся в помощи. Спрос на убежища для жертв домашнего насилия вырос на 200%, а средний срок пребывания увеличился до полугода и даже года — это следствие жилищного кризиса и нехватки ресурсов.

Эксперты бьют тревогу

Директор SOS Violence Conjugale Габриэль Бушар и профессор права Университета Лаваль Жюли Десросье подчеркивают: ситуация требует немедленных и системных изменений.

— Мы не можем больше закрывать глаза на эту проблему, — говорит Габриэль Бушар. — Необходима активная профилактика, быстрое реагирование и поддержка жертв. Только так мы сможем остановить эпидемию насилия против женщин.

Общественность призывает к действиям

В социальных сетях и на улицах городов Квебека звучат призывы к властям усилить меры по борьбе с гендерным насилием, увеличить финансирование убежищ и программ поддержки жертв. Многие жители требуют пересмотреть законодательство и обеспечить более строгий контроль за нарушителями.

Впереди — трудные решения

Власти Квебека обещают рассмотреть вопрос о дополнительных мерах защиты женщин, однако эксперты настаивают, что только комплексный подход и общественная солидарность смогут изменить ситуацию к лучшему.

