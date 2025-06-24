В Нижней Канаде празднование Дня Иоанна Крестителя стало праздником патриотов по инициативе Люджера Дюверне, издателя газеты La Minerve, позднее первого президента Общества Иоанна Крестителя. Весной 1834 г. Дюверне и другие патриоты присутствовали на Дне Святого Патрика, который справляла в Монреале ирландская диаспора, и пришли к выводу, что франкоканадцам тоже нужен свой праздник.

24 июня 1834 г. песня Жоржа-Этьена Картье «О Канада! Моя страна, моя любовь» была впервые исполнена на патриотическом банкете, на котором собралось около 60 франкофонов и англоговорящих квебекцев в Монреале в саду адвоката Джона Макдоннелла около старого Виндзорского вокзала. Поднимались тосты за Нижнюю Канаду, США, Ирландию и «92 резолюции».

Через два дня газета La Minerve писала: «Этот праздник, цель которого была в том, чтобы укрепить союз канадцев, не останется без последствий. Его будут отмечать ежегодно как национальный праздник, и он непременно принесёт самые лучшие результаты». Празднование повторилось в 1835, 1836, и 1837 гг.

После поражения Восстания патриотов и последовавших репрессий праздник не отмечался несколько лет подряд.

В 1843 г. Дюверне основал благотворительную Ассоциацию Иоанна Крестителя с тем, чтобы отметить в том году праздник. Ассоциация была зарегистрирована в 1849 г.

Праздник поддержала Католическая церковь, и в то время он имел прежде всего религиозную окраску, хотя зажигание костров — традиционный обычай на день Иоанна Крестителя — восходил к языческому празднику летнего солнцестояния. Был проведен первый Парад Иоанна Крестителя.

24 июня 1880 г. Общество св. Иоанна Крестителя организовало собрание всех франкофонов Северной Америки по случаю первого Конгресса франко-канадцев. По этому случаю жители г. Квебек первыми услышали исполнение песни «Ô Canada» композитора Каликсы Лавалле на стихи судьи Верховного суда Квебека Адольфа-Базиля Рутье. Хотя песня была положительно встречена слушателями, в течение двух десятилетий она оставалась малоизвестной – вплоть до того времени, пока в 1901 г. не были написаны английские слова на ту же мелодию по случаю королевского визита в Канаду. В 1980 г. песня стала гимном Канады.

В 1908 г. папа римский Пий X провозгласил Иоанна Крестителя небесным покровителем франкоканадцев. В 1914 – 1923 гг. празддничные мероприятия не проводились. В 1925 г. день 24 июня был провозглашён официальным праздником Квебека.

В настоящее время 24 июня является оплачиваемым выходным днём Квебека. В 1977 г. лейтенант-губернатор Квебека Юг Лапуант провозгласил день национальным праздником Квебека.

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