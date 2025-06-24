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Экономика Недвижимость Квебекский риелтор, удостоенный звания «легенды», оштрафован за сокрытие дефектов недвижимости

Квебекский риелтор, удостоенный звания «легенды», оштрафован за сокрытие дефектов недвижимости

Olga Ouspenski Июн 24, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 19 Просмотров

Симон Лафреньер, риелтор из Квебека, который недавно получил звание «легенды» в агентстве Via Capitale, был оштрафован на 75 000 канадских долларов за то, что не сообщил покупателям о неблагоприятных результатах инспекций, что привело к приобретению ими объектов с серьезными дефектами. Такое решение вынес 3 июня дисциплинарный комитет Организации по саморегулированию риелторской деятельности Квебека (OACIQ). Лафреньер признал свои ошибки.

Суть нарушений

В период с февраля 2021 по апрель 2022 года, во время высокой активности на рынке недвижимости Квебека, Лафреньер допустил серьезные нарушения в нескольких сделках:

  • В одной из сделок он не сообщил покупателю о двух отчетах инспекции, в которых были выявлены повреждения фундамента, несущей балки и проблемы с гнилью. Именно из-за этих дефектов предыдущий покупатель отказался от сделки. Во время осмотра Лафреньер также не посоветовал покупателю провести инспекцию, хотя тот выразил сомнения. В тот же день была подписана сделка, в которой покупатель отказался от права на проведение инспекции. Новые владельцы обнаружили проблему только спустя несколько месяцев, когда начали ремонтные работы.

  • В другой сделке Лафреньер не рекомендовал клиенту провести инспекцию, несмотря на то, что другие предложения о покупке содержали это условие. После перехода прав собственности новые владельцы столкнулись с серьезными проблемами водопровода и протечками воды.

Решение комитета и последствия

Комиссия OACIQ пришла к выводу, что Лафреньер не выполнил две фундаментальные обязанности: обязанность предоставить полную информацию и обязанность давать консультации. В результате ему были назначены штраф в размере 75 000 долларов и несколько 30-дневных отстранений от работы, которые будут исполняться одновременно. Эти санкции настолько строги, что, по мнению OACIQ, «создадут важный прецедент в профессии».

В своем решении комитет отметил, что в обоих случаях покупатели понесли значительный ущерб, тогда как сам риелтор получил полное вознаграждение.

Контекст

Симон Лафреньер недавно получил звание «легенды Via Capitale», которое присваивается риелторам, заработавшим за свою карьеру более 5 миллионов долларов комиссионных. Однако этот случай подчеркивает важность прозрачности и профессиональной этики на рынке недвижимости, особенно в условиях высокой конкуренции и спроса.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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