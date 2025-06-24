Telega.in запустила интеллектуального ИИ-агента для рекламы в Telegram

В июне 2025 года платформа Telega.in представила Telega AI — интеллектуальную систему для персонализированного подбора Telegram-каналов и автоматической генерации рекламных постов. В основе сервиса лежит нейросеть, обученная на десятках миллионов публикаций, включая более 2 млн рекламных размещений, реализованных через платформу.

Как работает Telega AI?

Telega AI анализирует стиль, тематику, реакцию аудитории и эффективность прошлых нативных рекламных кампаний по каждому каналу. На основании этих данных система формирует индивидуальные рекомендации для размещения рекламы, учитывая не только тематическое соответствие, но и историю успешных кампаний.

Рекламодатель вводит в систему описание продукта или черновик поста, после чего Telega AI разбивает материал на смысловые признаки: определяет тему, стиль, формат подачи, географию, тональность и призыв к действию. Далее система сопоставляет эти параметры с базой из более чем 21 тысячи проверенных каналов, в каждом из которых проанализировано в среднем по 1500 постов.

Ключевые преимущества

Персонализация: Подбор каналов и генерация постов полностью адаптированы под специфику продукта и целевую аудиторию.

Подбор каналов и генерация постов полностью адаптированы под специфику продукта и целевую аудиторию. Автоматизация: Telega AI совмещает функции медиапланера и копирайтера, устраняя необходимость ручного анализа и написания текстов.

Telega AI совмещает функции медиапланера и копирайтера, устраняя необходимость ручного анализа и написания текстов. Самообучение: Система постоянно совершенствует рекомендации на основе новых размещений, повышая точность и эффективность кампаний.

Система постоянно совершенствует рекомендации на основе новых размещений, повышая точность и эффективность кампаний. Скорость: Весь процесс — от анализа до запуска кампании — занимает считанные секунды.

Контекст и значимость

В 2024–2025 годах искусственный интеллект стал ключевым фактором трансформации рекламной индустрии. На фоне роста значимости Telegram как ведущей площадки для инфлюенс-маркетинга и рекламы, Telega.in стала первой в России, кто внедрил нейросетевую систему для полного цикла подготовки и запуска рекламных кампаний в десятках и сотнях каналов.

Итог

Telega AI уже доступен всем пользователям платформы и интегрирован в шаблоны и каталог. Сервис позволяет запускать рекламные кампании в Telegram быстрее и эффективнее, сокращая издержки и повышая отклик аудитории.

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