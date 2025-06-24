Telega.in запустила интеллектуального ИИ-агента для рекламы в Telegram

Как работает Telega AI?
Telega AI анализирует стиль, тематику, реакцию аудитории и эффективность прошлых нативных рекламных кампаний по каждому каналу. На основании этих данных система формирует индивидуальные рекомендации для размещения рекламы, учитывая не только тематическое соответствие, но и историю успешных кампаний.
Рекламодатель вводит в систему описание продукта или черновик поста, после чего Telega AI разбивает материал на смысловые признаки: определяет тему, стиль, формат подачи, географию, тональность и призыв к действию. Далее система сопоставляет эти параметры с базой из более чем 21 тысячи проверенных каналов, в каждом из которых проанализировано в среднем по 1500 постов.
Ключевые преимущества
- Персонализация: Подбор каналов и генерация постов полностью адаптированы под специфику продукта и целевую аудиторию.
- Автоматизация: Telega AI совмещает функции медиапланера и копирайтера, устраняя необходимость ручного анализа и написания текстов.
- Самообучение: Система постоянно совершенствует рекомендации на основе новых размещений, повышая точность и эффективность кампаний.
- Скорость: Весь процесс — от анализа до запуска кампании — занимает считанные секунды.
Контекст и значимость
В 2024–2025 годах искусственный интеллект стал ключевым фактором трансформации рекламной индустрии. На фоне роста значимости Telegram как ведущей площадки для инфлюенс-маркетинга и рекламы, Telega.in стала первой в России, кто внедрил нейросетевую систему для полного цикла подготовки и запуска рекламных кампаний в десятках и сотнях каналов.
Итог
Telega AI уже доступен всем пользователям платформы и интегрирован в шаблоны и каталог. Сервис позволяет запускать рекламные кампании в Telegram быстрее и эффективнее, сокращая издержки и повышая отклик аудитории.
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