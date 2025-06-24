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Новости ЕС и Канада заключили оборонное соглашение перед саммитом НАТО

ЕС и Канада заключили оборонное соглашение перед саммитом НАТО

Степан Артемьевский Июн 24, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 20 Просмотров

Европейский Союз и Канада подписали новое оборонное соглашение, направленное на углубление военного сотрудничества между сторонами. Этот шаг сделан на фоне ухудшения отношений как ЕС, так и Канады с США, а также в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года.

Наблюдатели отмечают, что подход Дональда Трампа к союзникам по НАТО все заметнее перестраивает глобальную систему партнерств, побуждая страны искать альтернативные формы сотрудничества.

«Пришло время перейти на следующий уровень, усилить интенсивность нашего партнерства. Как говорится, трудные времена выявляют настоящих друзей», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Основные направления соглашения

  • Совместная работа по управлению кризисами: ЕС и Канада будут координировать усилия в реагировании на международные вызовы.

  • Кибербезопасность и безопасность на море и в космосе: Новое партнерство охватывает ключевые сферы современных угроз.

  • Контроль над вооружениями: Стороны договорились о совместных действиях по нераспространению оружия.

  • Поддержка Украины: В соглашении закреплена поддержка Украины на фоне продолжающегося конфликта с Россией.

  • Оборонные закупки: Канадские компании получат доступ к совместной программе оборонных закупок ЕС стоимостью €150 млрд.

Контекст и вызовы для НАТО

Западный военный союз переживает кризис: украинский конфликт продемонстрировал слабость Североатлантического альянса, а США все заметнее перекладывают основную нагрузку на партнеров. Несмотря на глубокие противоречия, страны пытаются демонстрировать единство в этот турбулентный период.

Это соглашение подчеркивает стремление ЕС и Канады к укреплению собственных оборонных возможностей и поиску новых форматов взаимодействия в условиях глобальной нестабильности и меняющейся архитектуры международной безопасности.

 

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