Экоактивист облил краской картину Пикассо в Монреальском музее изящных искусств

Монреальская газета Montreal Gazette сообщает, что молодой человек, представившийся участником движения «Последнее поколение Канады», облил розовой краской картину Пабло Пикассо «L’htare» 1901 года в Монреальском музее изящных искусств.

По словам активиста, его акция — это протест против нерационального распределения бюджетных средств. Он заявил, что власти тратят несоразмерно больше денег на искусство, чем на нужды граждан. После происшествия молодой человек был задержан, однако вскоре отпущен по решению суда. Картина не пострадала, так как находилась под защитным стеклом.

Этот инцидент не первый в ряду подобных акций. Ранее в Лондонской национальной галерее активисты движения «Просто остановите нефть» облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи». В Вероне туристы во время фотосессии в музее «Палаццо Мафеи» случайно сломали скульптуру «Стул Ван Гога» итальянского художника Николы Боллы.

Акции экоактивистов в музеях по всему миру продолжают привлекать внимание общественности к проблемам экологии и распределения государственных средств, однако вызывают острую дискуссию о допустимых формах протеста и защите культурного наследия.

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