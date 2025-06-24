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Новости Федерация автономного преподавания (FAE) требует отставки министра образования Квебека

Федерация автономного преподавания (FAE) требует отставки министра образования Квебека

Виктория Христова Июн 24, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 6 Просмотров

Федерация автономного преподавания (FAE) выступила с требованием немедленной отставки министра образования Квебека Бернара Дренвиля, назвав сокращение бюджета образования на $570 млн «последней каплей» для системы образования провинции.

Кризис в образовании

Президент FAE Мелани Юбер заявила, что «это худший конец учебного года, который только можно было представить». По ее словам, масштабы сокращений только начинают осознаваться, а их последствия уже оказываются катастрофическими для учеников, молодежи, взрослых и государственных школ. FAE больше не считает, что Дренвиль способен руководить министерством образования, называя сокращения «импровизированными, случайными и бессмысленными» и «нападением на профессию учителя».

В пресс-релизе FAE подчеркивается, что, несмотря на неоднократные предупреждения работников образования, министр продолжил централизацию управления, оторванную от реальных образовательных проблем. В федерации отмечают «острую нехватку персонала, тяжелые условия труда и разрушающиеся здания».

Проблемы школ и учеников

FAE также указывает, что каждый третий ученик сталкивается с трудностями в обучении, а школы все чаще принимают растущее число детей, для которых французский не является родным. «Самое драгоценное в Квебеке, во что правительство Франсуа Лего должно инвестировать, — это не автомагистрали и не заводы по производству аккумуляторов, а наши дети и их будущее», — сказала Юбер. Она добавила, что доверие к министру Дренвилю подорвано, и призвала премьера назначить на эту должность человека, который будет слушать и уважать образовательное сообщество.

Масштаб сокращений и последствия

Федерация настаивает, что государственная школьная сеть уже находится в кризисе, и обвиняет Дренвиля в сокращении более $1 млрд в отрасли, введении разрушительного запрета на прием новых сотрудников, разрешении получать преподавательский сертификат без прохождения курсов и ликвидации францизации для взрослых.

Критика централизации и бюрократии

FAE также критикует правительство за централизацию власти, «подрыв ряда фундаментальных прав учителей», дублирование существующих механизмов и увеличение бюрократии вместо того, чтобы слушать мнение практиков на местах.

Поддержка профсоюзов

Паскаль Коте, третий вице-президент Центрального профсоюза Квебека (CSQ), поддержал обеспокоенность FAE, добавив, что сокращения доказывают, что правительство не считает образование приоритетом. «В текущем сценарии невозможно поддерживать услуги. Сам министр это признал», — сказал Коте. — «Мы требуем изменения курса до начала нового учебного года. Время для исправления ситуации еще есть — ради успеха молодежи и системы в целом».

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