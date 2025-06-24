США объявляют о перемирии между Израилем и Ираном, но ситуация остается крайне нестабильной

Объявление Трампа поступило вскоре после того, как Иран в понедельник нанес ограниченный ракетный удар по американской военной базе в Катаре — это стало ответом на бомбардировку США иранских ядерных объектов. Иранский министр иностранных дел заявил, что Иран прекратит свои действия, если Израиль остановит атаки до 4 часов утра по тегеранскому времени во вторник. Однако почти через час после этого срока израильские военные предупредили гражданское население о запуске иранских ракет; была зафиксирована по крайней мере одна перехваченная ракета над Иерусалимом, а также поступили предупреждения о новых атаках с рассветом.

Трамп в своем заявлении на Truth Social указал, что перемирие официально начнется около полуночи по восточному времени во вторник и ознаменует «Официальный КОНЕЦ» войны. Тем не менее, Израиль не подтвердил соглашение о прекращении огня, хотя после 4 утра по местному времени не было сообщений о новых израильских ударах по Ирану. До этого момента Израиль продолжал интенсивные атаки по Тегерану и другим городам.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи написал в X, что на данный момент «нет никакого «соглашения» о прекращении огня или прекращении военных операций», однако Иран готов прекратить ответные действия, если Израиль остановит агрессию до назначенного времени. В итоге решение о прекращении военных операций должно быть принято позже.

Трамп назвал конфликт «12-дневной войной», проводя параллели с Шестидневной войной 1967 года, что вызывает особый эмоциональный отклик на Ближнем Востоке. По данным высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп вел переговоры напрямую с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также использовал посредничество Катара для связи с иранской стороной. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф также участвовали в переговорах.

Беспрецедентная роль Катара и предупреждение о ракетном ударе по американской базе в Катаре (без жертв) расцениваются как признаки готовности Ирана к деэскалации, несмотря на жесткую риторику. Власти Катара осудили атаку как «грубое нарушение» их суверенитета и международного права.

Несмотря на все усилия, ситуация остается хрупкой: обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия, а официальные подтверждения о полном прекращении огня отсутствуют.