Монреальцы почтили память жертв теракта на рейсе Air India, произошедшей 40 лет назад

В тот же день взрыв бомбы, предназначенной для другого самолета Air India, унес жизни двух работников багажной службы в аэропорту Нарита (Токио).

На церемонии в Монреале родные и близкие жертв возложили цветы к мемориальной доске с именами погибших и прочитали молитвы. Многие признались, что спустя 40 лет боль от потери не утихает.

Махеш Шарна, потерявший жену, тещу и двоих детей, сказал, что трагедия кажется ему такой же свежей, как будто случилась вчера. Пракеш Саху, потерявший отца, поделился: «Было очень тяжело. И сейчас все еще тяжело… Прошло 40 лет, но боль никуда не делась. Говорят, время лечит, но это не так просто».

За терактом последовало длительное расследование, но лишь один человек — Индерджит Сингх Реят — был осужден по делу. Он признал себя виновным в непредумышленном убийстве и был приговорен к 15 годам тюрьмы, освободившись в 2017 году.

23 июня также отмечается Национальный день памяти жертв терроризма, учрежденный в 2005 году. Премьер-министр Марк Карни в своем заявлении отметил: «В Национальный день памяти жертв терроризма мы вспоминаем погибших при взрыве самолета Air India и всех тех, кто стал жертвой терроризма».

В день 40-й годовщины трагедии Королевская канадская конная полиция (RCMP) сообщила, что подозреваемый, известный как «Мистер Икс», который, по их данным, участвовал в испытании бомбы на острове Ванкувер перед терактом, скончался, так и не представ перед судом. Личность подозреваемого не разглашается из-за недостаточности доказательств для однозначной идентификации.

Памятные церемонии прошли также в Ванкувере, Торонто, Оттаве и округе Корк (Ирландия), недалеко от того места, где упал рейс 182.