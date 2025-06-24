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Новости Монреальцы почтили память жертв теракта на рейсе Air India, произошедшей 40 лет назад
Светлая память

Монреальцы почтили память жертв теракта на рейсе Air India, произошедшей 40 лет назад

Виктория Христова Июн 24, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 11 Просмотров

В понедельник вечером жители Монреаля собрались на берегу канала Лашин, чтобы почтить память 329 человек, погибших 40 лет назад в результате теракта на борту самолета Air India. Трагедия, произошедшая 23 июня 1985 года, стала самым смертоносным террористическим актом в истории Канады: взрыв на рейсе Air India 182 из Торонто в Лондон произошел над Атлантическим океаном, унеся жизни всех пассажиров и членов экипажа, среди которых было 268 канадцев.

В тот же день взрыв бомбы, предназначенной для другого самолета Air India, унес жизни двух работников багажной службы в аэропорту Нарита (Токио).

На церемонии в Монреале родные и близкие жертв возложили цветы к мемориальной доске с именами погибших и прочитали молитвы. Многие признались, что спустя 40 лет боль от потери не утихает.

Махеш Шарна, потерявший жену, тещу и двоих детей, сказал, что трагедия кажется ему такой же свежей, как будто случилась вчера. Пракеш Саху, потерявший отца, поделился: «Было очень тяжело. И сейчас все еще тяжело… Прошло 40 лет, но боль никуда не делась. Говорят, время лечит, но это не так просто».

За терактом последовало длительное расследование, но лишь один человек — Индерджит Сингх Реят — был осужден по делу. Он признал себя виновным в непредумышленном убийстве и был приговорен к 15 годам тюрьмы, освободившись в 2017 году.

23 июня также отмечается Национальный день памяти жертв терроризма, учрежденный в 2005 году. Премьер-министр Марк Карни в своем заявлении отметил: «В Национальный день памяти жертв терроризма мы вспоминаем погибших при взрыве самолета Air India и всех тех, кто стал жертвой терроризма».

В день 40-й годовщины трагедии Королевская канадская конная полиция (RCMP) сообщила, что подозреваемый, известный как «Мистер Икс», который, по их данным, участвовал в испытании бомбы на острове Ванкувер перед терактом, скончался, так и не представ перед судом. Личность подозреваемого не разглашается из-за недостаточности доказательств для однозначной идентификации.

Памятные церемонии прошли также в Ванкувере, Торонто, Оттаве и округе Корк (Ирландия), недалеко от того места, где упал рейс 182.

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