Трагедия на пляже Вердан: второй случай утопления за месяц

Его тело было обнаружено вечером того же дня. Личность погибшего пока не разглашается, однако, по данным полиции, это мужчина около 20 лет. Предварительно, инцидент считается несчастным случаем.

Пляж был временно закрыт для посетителей, пока на месте работали полицейские и следователи. Дело передано в коронерскую службу для установления точной причины смерти1.

В понедельник в регионе действовало предупреждение о сильной жаре — температура воздуха достигала 35°C, а с учетом влажности ощущалась как 44°C. Многие жители искали способы спастись от зноя, выходя к воде.

Это уже второй случай утопления на пляже Вердан за последний месяц. Неделей ранее полиция обнаружила тело другого 20-летнего мужчины, который утонул на этом же пляже 7 июня. Оба инцидента не имеют признаков преступного характера и переданы на рассмотрение коронерской службы.