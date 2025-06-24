Полиция Квебека эвакуировала участников празднования Fête Nationale из-за надвигающейся бури

В сообщении в социальных сетях правительство провинции предупредило: «В связи с опасными погодными условиями Плато Авраама эвакуируется немедленно. Если вы находитесь на месте, пожалуйста, спокойно следуйте плану эвакуации, указанному на экранах перед сценой. Будьте осторожны».

На 21:00 были запланированы выступления таких артистов, как Ариан Моффат, Bleu Jeans Bleu, Клод Дюбуа и Гару, однако из-за ухудшения погоды концерт был отменён.

В регионе действует предупреждение о сильной грозе. Согласно данным агентства Environment and Climate Change Canada (ECCC), надвигающийся шторм может сопровождаться очень сильными порывами ветра, градом размером с монету и проливными дождями.

Ранее в понедельник две области к северу от города Квебек — Ла-Тук и Л’Этап — временно находились под предупреждением о возможном торнадо. Первое предупреждение было объявлено для Ла-Тук около 15:15, второе — для Л’Этап около 19:00.