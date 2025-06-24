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Нациальный праздник Квебека.

Полиция Квебека эвакуировала участников празднования Fête Nationale из-за надвигающейся бури

Виктория Христова Июн 24, 2025 Архив, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 12 Просмотров

Полиция Квебека вечером приказала эвакуировать участников празднования Национального дня (Fête Nationale), проходившего на Плато Авраама. Эвакуация началась в 20:45 — вскоре после старта праздничных мероприятий.

В сообщении в социальных сетях правительство провинции предупредило: «В связи с опасными погодными условиями Плато Авраама эвакуируется немедленно. Если вы находитесь на месте, пожалуйста, спокойно следуйте плану эвакуации, указанному на экранах перед сценой. Будьте осторожны».

На 21:00 были запланированы выступления таких артистов, как Ариан Моффат, Bleu Jeans Bleu, Клод Дюбуа и Гару, однако из-за ухудшения погоды концерт был отменён.

В регионе действует предупреждение о сильной грозе. Согласно данным агентства Environment and Climate Change Canada (ECCC), надвигающийся шторм может сопровождаться очень сильными порывами ветра, градом размером с монету и проливными дождями.

Ранее в понедельник две области к северу от города Квебек — Ла-Тук и Л’Этап — временно находились под предупреждением о возможном торнадо. Первое предупреждение было объявлено для Ла-Тук около 15:15, второе — для Л’Этап около 19:00.

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