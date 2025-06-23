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Новости Канада не отступится от цифрового налога, несмотря на давление США
Money canadien
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Канада не отступится от цифрового налога, несмотря на давление США

Степан Артемьевский Июн 23, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 19 Просмотров

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань официально заявил, что правительство не собирается откладывать введение налога на цифровые услуги, несмотря на продолжающиеся торговые переговоры с США. «Налог вступит в силу и будет применяться», — подчеркнул он в своем выступлении перед журналистами в парламенте.

 

Действие нового налога начнется с 30 июня и будет распространяться задним числом, что означает его применение к доходам, полученным ранее этой даты. В результате крупнейшие американские технологические компании, включая Amazon, Google, Meta, Uber и Airbnb, должны будут выплатить в казну до $2 млрд.

Реакция бизнес-сообщества не заставила себя ждать: канадские и американские деловые объединения направили письма с призывом к правительству Канады отменить или приостановить новый налог. Канадская торговая палата и другие организации предупредили, что возможные ответные меры со стороны США могут негативно отразиться на пенсионных фондах и инвестициях канадцев.

Однако министр финансов отметил, что Канада не единственная страна, которая может пострадать от торговых действий США. По его словам, эта тема активно обсуждается на международном уровне.

Ситуация осложняется тем, что президент США Дональд Трамп ранее ввел 50-процентные пошлины на канадскую сталь и алюминий. В ответ Канада пригрозила ввести собственные ответные меры, что усиливает напряженность в двусторонних торговых отношениях.

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