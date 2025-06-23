МИД Ирана прибыл в Москву: серьезные консультации с Путиным после атаки США и Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для проведения ряда переговоров с российским руководством, включая встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подтвердив информацию о визите иранского дипломата.

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что встреча с Путиным запланирована на понедельник, 23 июня. Арагчи подчеркнул, что Россия и Иран связаны стратегическим партнерством и регулярно координируют свои действия на международной арене. «Россия — друг Ирана, и у нас серьезные консультации», — отметил министр в ходе пресс-конференции.

Поводом для срочного визита стали недавние удары США и Израиля по иранским ядерным объектам. В ночь на 22 июня американские вооруженные силы атаковали три ключевых объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп назвал операцию «историческим моментом» и призвал Тегеран согласиться на мир, предупредив о возможных новых ударах в случае отказа. Израиль продолжает ежедневные атаки по иранской ядерной программе с 13 июня.

МИД России резко осудил удары по ядерным объектам Ирана, назвав их грубым нарушением международного права и призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на действия США и Израиля.

В ходе предстоящих переговоров стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, меры по предотвращению дальнейшей эскалации и возможные шаги по дипломатическому урегулированию кризиса. По данным источников, близких к внешнеполитическому блоку Кремля, Россия намерена активизировать дипломатические усилия совместно с Китаем, Бразилией и Индией для поиска мирного решения иранской ядерной проблемы.

Арагчи заявил, что Иран будет отстаивать свое право на самооборону, подчеркнув, что США «пересекли большую красную линию». При этом эксперты отмечают, что российско-иранский договор о стратегическом партнерстве не предусматривает военной помощи, и ждать от Москвы прямой военной поддержки Ирана не стоит.

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