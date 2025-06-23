Кетамин, психотерапия и особая среда: новая модель лечения депрессии показывает долгосрочные результаты

Группа учёных под руководством доктора Кайла Гринвея из Университета МакГилла представила результаты клинического исследования, в котором изучался новый подход к лечению хронической депрессии, устойчивой к стандартной терапии.

Инновационный подход

В исследовании приняли участие 32 взрослых пациента с диагнозом хронической, резистентной к лечению депрессии. В отличие от традиционных методов, участники получали инфузии кетамина не в обычных клинических условиях, а в специально подготовленной обстановке: комнаты с мягким освещением, растениями и кураторской музыкой или сеансами управляемой осознанности. Параллельно пациенты посещали еженедельные сеансы психотерапии.

Результаты исследования

По данным учёных, у участников в среднем на 30% снизились показатели депрессии. Особенно важно, что к концу четырёхнедельного курса значительно улучшились такие симптомы, как суицидальные мысли и тревожность. Более того, положительный эффект сохранялся как минимум восемь недель — этот результат превосходит типичные протоколы лечения кетамином, при которых улучшение длится всего несколько дней.

Исследователи также отметили, что наибольшие успехи наблюдались у тех пациентов, которые описывали свои сессии как особенно эмоциональные или даже мистические. По мнению учёных, подобные переживания могут играть ключевую роль в процессе выздоровления.

Модель Монреаля: будущее психиатрии?

Модель, использованная в исследовании, получила название «модель Монреаля». Она сочетает традиционную психиатрию с элементами психоделической терапии и всё чаще применяется в Канаде и за рубежом, особенно в частных медицинских учреждениях.

Комментарий эксперта

«Наше исследование демонстрирует, что такой подход не только обеспечивает более долгосрочное облегчение симптомов депрессии, но и может быть безопасно и эффективно внедрён в систему общественного здравоохранения, — отмечает доктор Гринвей. — Это важный шаг к структурированию новой области психиатрии, которая пока находится в стадии активного развития».

Вывод

Результаты исследования открывают новые перспективы для пациентов с хронической депрессией, предлагая им шанс на долгосрочное улучшение качества жизни благодаря комплексному, гуманному и научно обоснованному подходу.

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