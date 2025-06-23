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Новости Кетамин, психотерапия и особая среда: новая модель лечения депрессии показывает долгосрочные результаты

Кетамин, психотерапия и особая среда: новая модель лечения депрессии показывает долгосрочные результаты

Степан Артемьевский Июн 23, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 20 Просмотров

Группа учёных под руководством доктора Кайла Гринвея из Университета МакГилла представила результаты клинического исследования, в котором изучался новый подход к лечению хронической депрессии, устойчивой к стандартной терапии.

 

Инновационный подход

В исследовании приняли участие 32 взрослых пациента с диагнозом хронической, резистентной к лечению депрессии. В отличие от традиционных методов, участники получали инфузии кетамина не в обычных клинических условиях, а в специально подготовленной обстановке: комнаты с мягким освещением, растениями и кураторской музыкой или сеансами управляемой осознанности. Параллельно пациенты посещали еженедельные сеансы психотерапии.

Результаты исследования

По данным учёных, у участников в среднем на 30% снизились показатели депрессии. Особенно важно, что к концу четырёхнедельного курса значительно улучшились такие симптомы, как суицидальные мысли и тревожность. Более того, положительный эффект сохранялся как минимум восемь недель — этот результат превосходит типичные протоколы лечения кетамином, при которых улучшение длится всего несколько дней.

Исследователи также отметили, что наибольшие успехи наблюдались у тех пациентов, которые описывали свои сессии как особенно эмоциональные или даже мистические. По мнению учёных, подобные переживания могут играть ключевую роль в процессе выздоровления.

Модель Монреаля: будущее психиатрии?

Модель, использованная в исследовании, получила название «модель Монреаля». Она сочетает традиционную психиатрию с элементами психоделической терапии и всё чаще применяется в Канаде и за рубежом, особенно в частных медицинских учреждениях.

Комментарий эксперта

«Наше исследование демонстрирует, что такой подход не только обеспечивает более долгосрочное облегчение симптомов депрессии, но и может быть безопасно и эффективно внедрён в систему общественного здравоохранения, — отмечает доктор Гринвей. — Это важный шаг к структурированию новой области психиатрии, которая пока находится в стадии активного развития».

Вывод

Результаты исследования открывают новые перспективы для пациентов с хронической депрессией, предлагая им шанс на долгосрочное улучшение качества жизни благодаря комплексному, гуманному и научно обоснованному подходу.

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