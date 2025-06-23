Канадские телекоммуникации под атакой: власти связывают хакеров с Китаем

Власти Канады и США предупредили о новой волне кибератак, направленных на национальную телекоммуникационную инфраструктуру. По данным Канадского центра кибербезопасности (Canadian Centre for Cyber Security), за последними вредоносными действиями, вероятно, стоят хакеры, связанные с Китаем.

Как сообщает ведомство, в результате атаки были скомпрометированы три сетевых устройства, зарегистрированных на одну из канадских компаний. В совместном бюллетене, опубликованном в пятницу вечером, Канадский центр кибербезопасности и Федеральное бюро расследований США (ФБР) призвали организации страны к усилению защиты своих сетей.

«Киберцентр в курсе вредоносной киберактивности, направленной в настоящее время против канадских телекоммуникационных компаний», — говорится в заявлении. «Ответственные за это лица почти наверняка являются поддерживаемыми КНР государственными акторами, в частности, группой Salt Typhoon», — уточнили в ведомстве.

Расследования показали совпадения с вредоносными индикаторами, характерными для группы Salt Typhoon, которая ранее уже была замешана в подобных атаках. По данным агентства, хакеры могут продолжать попытки проникновения в канадские сети — особенно в телеком-сектор — в течение следующих двух лет.

Власти Пекина неоднократно отвергали обвинения в причастности к деятельности Salt Typhoon. Тем не менее, в январе США ввели санкции против китайской компании, обвинённой в «прямом участии» во взломах, а также против Министерства государственной безопасности КНР.

Эксперты призывают компании усилить меры кибербезопасности и внимательно следить за подозрительной активностью в своих сетях.

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