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Новости Новомосковские юные хоккеисты завоевали серебро на международном турнире в Канаде

Новомосковские юные хоккеисты завоевали серебро на международном турнире в Канаде

Степан Артемьевский Июн 23, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 19 Просмотров

В период с 18 по 21 июня в Канаде прошёл престижный международный турнир HHOF, в котором приняла участие команда 2011 года рождения «Академии Михайлова» из Новомосковска.

Под руководством тренеров Александра Белякова и Андрея Козицына ребята показали яркую игру и дошли до финала, где уступили лишь опытному канадскому клубу DRAFTDAY BLACK со счётом 3:4.

На групповом этапе новомосковцы одержали пять убедительных побед, в том числе крупную — 7:0 над командой TORONTO ELITE. В финальном матче счёт менялся несколько раз, соперничество было напряжённым и равным. Решающую шайбу в концовке матча забросили хоккеисты из Канады.

«Серебро такого уровня — это прекрасное достижение для наших воспитанников. Такой результат подтверждает высокое качество подготовки юных хоккеистов в Новомосковске», — отмечают в «Академии Михайлова».

Этот успех стал ещё одним подтверждением высокого уровня работы тренеров и молодёжной школы клуба, а также стимулом для новых побед и роста мастерства юных спортсменов.

 

 

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