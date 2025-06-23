Рынок кондоминиумов Торонто и Ванкувера: резкое падение продаж и цен

Рынок кондоминиумов в двух крупнейших городах Канады — Торонто и Ванкувере — переживает серьезный спад. За последние три года продажи квартир в многоквартирных домах (кондоминиумах) резко сократились: по итогам первого квартала 2025 года в Торонто они упали на 75%, а в Ванкувере — на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Одновременно с этим запасы нереализованных квартир увеличились более чем вдвое, а цены на недвижимость заметно снизились.

Основные тенденции

Падение спроса: После многолетнего роста продаж кондоминиумов (как новых, так и существующих) рынок начал снижаться с середины 2022 года. К началу 2025 года объемы продаж достигли минимума, а запасы квартир на продажу выросли в разы.

После многолетнего роста продаж кондоминиумов (как новых, так и существующих) рынок начал снижаться с середины 2022 года. К началу 2025 года объемы продаж достигли минимума, а запасы квартир на продажу выросли в разы. Взлет запасов: В Торонто количество квартир на продажу на этапе строительства в первом квартале 2025 года было в 14 раз выше, чем в 2022 году. При нынешних темпах продаж на реализацию всех доступных квартир потребуется почти пять лет.

В Торонто количество квартир на продажу на этапе строительства в первом квартале 2025 года было в 14 раз выше, чем в 2022 году. При нынешних темпах продаж на реализацию всех доступных квартир потребуется почти пять лет. Снижение цен: Средняя цена перепродажи кондоминиумов упала на 13,4% в Торонто и на 2,7% в Ванкувере с 2022 по 2025 год.

Средняя цена перепродажи кондоминиумов упала на 13,4% в Торонто и на 2,7% в Ванкувере с 2022 по 2025 год. Проблемы инвесторов: Инвесторы, купившие квартиры на этапе строительства в 2024 году, столкнулись с убытками до 6%. Расходы на содержание жилья выросли на 24% в Торонто и на 29% в Ванкувере, тогда как арендная плата увеличилась лишь на 15% и 12% соответственно.

Инвесторы, купившие квартиры на этапе строительства в 2024 году, столкнулись с убытками до 6%. Расходы на содержание жилья выросли на 24% в Торонто и на 29% в Ванкувере, тогда как арендная плата увеличилась лишь на 15% и 12% соответственно. Отмена проектов: Число квартир, строительство которых было отменено из-за нехватки спроса, увеличилось в пять раз в Торонто и в десять раз в Ванкувере по сравнению с 2022 годом.

Причины и последствия

Главной причиной кризиса стала резкая смена кредитной политики: повышение процентных ставок сделало покупку жилья менее доступной для покупателей, а для инвесторов — менее привлекательной из-за снижения доходности. Застройщики сталкиваются с трудностями при привлечении финансирования, так как банки требуют предварительных продаж не менее 70% квартир перед началом строительства.

Это привело к увеличению числа отмененных проектов и переориентации застройщиков на строительство жилья для аренды, где доступны государственные субсидии. Однако даже такие меры не спасают рынок от сокращения объемов нового строительства.

Краткосрочные и долгосрочные последствия

В краткосрочной перспективе снижение цен и рост запасов дают покупателям и арендаторам временную передышку, но уже в ближайшие годы это может привести к усугублению дефицита жилья. Снижение объемов строительства сегодня означает меньшую доступность жилья завтра.

Прогнозы

Эксперты ожидают, что слабость рынка сохранится в обозримом будущем: спрос останется на низком уровне, а объемы ввода нового жилья — рекордными. В ближайшее время стоит ожидать новых отмен проектов и дальнейшего сокращения строительства, что затруднит решение проблемы нехватки жилья в долгосрочной перспективе.

Вывод:

Рынок кондоминиумов Торонто и Ванкувера переживает тяжелый период. Инвесторы и застройщики сталкиваются с финансовыми трудностями, а покупатели и арендаторы получают временное облегчение, но в долгосрочной перспективе ситуация грозит обострением жилищного кризиса.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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