В 2024 году антисемитские инциденты в Канаде достигли рекордных показателей

Об этом сообщил ежегодный мониторинг организации B’nai Brith Canada’s League For Human Rights. Этот всплеск произошёл в первый полный год после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и похищены 250 заложников. Исследование показало, что 60% преступлений на почве ненависти в стране направлены против евреев, которые составляют всего 1,5% населения Канады.

В Квебеке количество антисемитских инцидентов выросло на 215% — всего зафиксировано 1651 случай. Среди них — обстрел еврейской школы в районе Кот-де-Неж, что стало уже четвёртым подобным происшествием с ноября 2023 года. По всей стране зарегистрировано 6219 инцидентов, что является максимальным показателем за 43 года наблюдений. Из них 15 — насильственные преступления, 386 — акты вандализма, 5818 — случаи домогательств и оскорблений.

По данным B’nai Brith, в 2024 году число антисемитских инцидентов увеличилось на 7,4% по сравнению с 2023 годом и на 124,6% по сравнению с 2022 годом. В среднем в прошлом году происходило по 17 инцидентов в день — прежде этот показатель составлял восемь.

Примеры инцидентов в Квебеке:

Март: В газете La Presse опубликована карикатура, изображающая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как Носферату — персонажа, часто ассоциирующегося с антисемитскими образами времён нацизма.

В газете La Presse опубликована карикатура, изображающая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как Носферату — персонажа, часто ассоциирующегося с антисемитскими образами времён нацизма. Середина июня: RCMP арестовала Паскаля Трибу, жителя Квебека, связанного с ультраправыми группировками, за угрозы насилия против евреев и незаконное производство огнестрельного оружия на 3D-принтере.

RCMP арестовала Паскаля Трибу, жителя Квебека, связанного с ультраправыми группировками, за угрозы насилия против евреев и незаконное производство огнестрельного оружия на 3D-принтере. Август: В Канаде, включая Квебек, поступили угрозы взрыва в адрес еврейских учреждений — синагог, общинных центров и офисов B’nai Brith.

В Канаде, включая Квебек, поступили угрозы взрыва в адрес еврейских учреждений — синагог, общинных центров и офисов B’nai Brith. Ноябрь: В Монреале антиизраильские демонстранты собрались у синагоги, несмотря на судебный запрет, и скандировали антисемитские лозунги. В конце ноября на антиизраильской демонстрации женщина по имени Май Абдулхади, франчайзи кофейни Second Cup при Еврейском генеральном госпитале, демонстрировала нацистское приветствие и заявляла о скором «окончательном решении» для евреев.

В Монреале антиизраильские демонстранты собрались у синагоги, несмотря на судебный запрет, и скандировали антисемитские лозунги. В конце ноября на антиизраильской демонстрации женщина по имени Май Абдулхади, франчайзи кофейни Second Cup при Еврейском генеральном госпитале, демонстрировала нацистское приветствие и заявляла о скором «окончательном решении» для евреев. Декабрь: В Доллар-дез-Ормо подожгли синагогу Congregation Beth Tikvah — это был уже второй подобный случай после событий 7 октября 2023 года.

Реакция властей и общества

Директор по исследованиям и адвокации B’nai Brith Ричард Робертсон заявил:

«Зверства 7 октября 2023 года раскрыли глубокие трещины в канадском обществе. Последующий рост антисемитизма выявил тревожную подоплёку юдофобии, подпитываемую радикализированным меньшинством. Антисемитизм — это не только угроза для евреев, но и полное отрицание канадских ценностей. Те, кто разжигает ненависть против любой маргинализованной группы, выступают против нашего мультикультурного и многообразного национального самосознания».

Власти Канады признают остроту проблемы: федеральное правительство провело национальный форум по борьбе с антисемитизмом, а правоохранительные органы усилили меры по защите еврейских учреждений и общин. Тем не менее, эксперты предупреждают, что антисемитизм в стране рискует стать новой нормой, и требуют решительных действий на всех уровнях.

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