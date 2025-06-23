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Новости В 2024 году антисемитские инциденты в Канаде достигли рекордных показателей
Фото: https://glavnoe.in.ua/

В 2024 году антисемитские инциденты в Канаде достигли рекордных показателей

Виктория Христова Июн 23, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 19 Просмотров

Об этом сообщил ежегодный мониторинг организации B’nai Brith Canada’s League For Human Rights. Этот всплеск произошёл в первый полный год после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и похищены 250 заложников. Исследование показало, что 60% преступлений на почве ненависти в стране направлены против евреев, которые составляют всего 1,5% населения Канады.

 

В Квебеке количество антисемитских инцидентов выросло на 215% — всего зафиксировано 1651 случай. Среди них — обстрел еврейской школы в районе Кот-де-Неж, что стало уже четвёртым подобным происшествием с ноября 2023 года. По всей стране зарегистрировано 6219 инцидентов, что является максимальным показателем за 43 года наблюдений. Из них 15 — насильственные преступления, 386 — акты вандализма, 5818 — случаи домогательств и оскорблений.

По данным B’nai Brith, в 2024 году число антисемитских инцидентов увеличилось на 7,4% по сравнению с 2023 годом и на 124,6% по сравнению с 2022 годом. В среднем в прошлом году происходило по 17 инцидентов в день — прежде этот показатель составлял восемь.

Примеры инцидентов в Квебеке:

  • Март: В газете La Presse опубликована карикатура, изображающая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как Носферату — персонажа, часто ассоциирующегося с антисемитскими образами времён нацизма.
  • Середина июня: RCMP арестовала Паскаля Трибу, жителя Квебека, связанного с ультраправыми группировками, за угрозы насилия против евреев и незаконное производство огнестрельного оружия на 3D-принтере.
  • Август: В Канаде, включая Квебек, поступили угрозы взрыва в адрес еврейских учреждений — синагог, общинных центров и офисов B’nai Brith.
  • Ноябрь: В Монреале антиизраильские демонстранты собрались у синагоги, несмотря на судебный запрет, и скандировали антисемитские лозунги. В конце ноября на антиизраильской демонстрации женщина по имени Май Абдулхади, франчайзи кофейни Second Cup при Еврейском генеральном госпитале, демонстрировала нацистское приветствие и заявляла о скором «окончательном решении» для евреев.
  • Декабрь: В Доллар-дез-Ормо подожгли синагогу Congregation Beth Tikvah — это был уже второй подобный случай после событий 7 октября 2023 года.

Реакция властей и общества

Директор по исследованиям и адвокации B’nai Brith Ричард Робертсон заявил:

«Зверства 7 октября 2023 года раскрыли глубокие трещины в канадском обществе. Последующий рост антисемитизма выявил тревожную подоплёку юдофобии, подпитываемую радикализированным меньшинством. Антисемитизм — это не только угроза для евреев, но и полное отрицание канадских ценностей. Те, кто разжигает ненависть против любой маргинализованной группы, выступают против нашего мультикультурного и многообразного национального самосознания».

Власти Канады признают остроту проблемы: федеральное правительство провело национальный форум по борьбе с антисемитизмом, а правоохранительные органы усилили меры по защите еврейских учреждений и общин. Тем не менее, эксперты предупреждают, что антисемитизм в стране рискует стать новой нормой, и требуют решительных действий на всех уровнях.

 

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