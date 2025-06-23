Dalia: новый эталон доступного и экологичного жилья в Сен-Лоране

В Сен-Лоране стартовал масштабный жилищный проект Dalia, который в итоге предоставит городу 249 арендных квартир. Торжественная церемония закладки первого камня состоялась на улице Бурдон, 1956, на месте бывшего завода Valeant. Проект реализуется компанией Groupe Quorum и обещает стать примером современного, доступного и экологичного жилья для жителей Монреаля.

Особенности проекта

Доступное жильё: Согласно определению Community Foundations of Canada, доступное жильё — это квартира, аренда или ипотека за которую составляют менее 30% дохода домохозяйства. В Dalia более 20% квартир будут соответствовать этому критерию, а точное количество и диапазон арендной платы будут определены на этапе сдачи в аренду, исходя из среднего дохода по почтовому индексу квартала.

Согласно определению Community Foundations of Canada, доступное жильё — это квартира, аренда или ипотека за которую составляют менее 30% дохода домохозяйства. В Dalia более 20% квартир будут соответствовать этому критерию, а точное количество и диапазон арендной платы будут определены на этапе сдачи в аренду, исходя из среднего дохода по почтовому индексу квартала. Фазы строительства: Первая фаза — семиэтажный многоквартирный дом на 139 квартир — уже строится. Ещё три трёхэтажных здания добавят 110 квартир. Сдача проекта запланирована на лето 2026 года.

Первая фаза — семиэтажный многоквартирный дом на 139 квартир — уже строится. Ещё три трёхэтажных здания добавят 110 квартир. Сдача проекта запланирована на лето 2026 года. Экология и устойчивое развитие: Проект стремится получить сертификаты LEED Gold и Silver, что подтвердит его экологическую ответственность. В строительстве используется дерево для снижения углеродного следа, внедряется геотермальная система, а также практики переработки строительных отходов.

Проект стремится получить сертификаты LEED Gold и Silver, что подтвердит его экологическую ответственность. В строительстве используется дерево для снижения углеродного следа, внедряется геотермальная система, а также практики переработки строительных отходов. Инклюзивность и инфраструктура: Часть квартир спроектирована с учётом требований универсальной доступности. На крыше семиэтажного дома появится общественный сад, а велодорожка соединит район с ближайшей станцией метро.

Часть квартир спроектирована с учётом требований универсальной доступности. На крыше семиэтажного дома появится общественный сад, а велодорожка соединит район с ближайшей станцией метро. Местоположение: Комплекс находится рядом с транспортными узлами (TOD-зона), парками и крупными центрами занятости, что делает его привлекательным для самых разных жителей.

Поддержка властей и сообщества

На церемонии присутствовали мэр Сен-Лорана Алан Десуза, городские советники Вана Назарян и Ареф Салем (лидер оппозиции Монреаля), а также федеральный депутат Эммануэлла Ламбропулос. Все они отметили важность проекта для решения жилищного кризиса и перехода к устойчивому развитию.

Правительство Канады выделило 93 миллиона долларов через инициативу CMHC Rental Construction Financing, что позволило реализовать этот амбициозный замысел. В ходе разработки проекта проводились общественные консультации, чтобы учесть потребности местных жителей.

Комментарии участников

Мэр Десуза подчеркнул, что проект задаёт новые стандарты для доступного и экологичного жилья, а также способствует борьбе с городскими «тепловыми островами» и повышает устойчивость к изменению климата. Ламбропулос отметила, что Dalia — воплощение политики федерального правительства по поддержке доступного, устойчивого и интегрированного в городскую среду жилья.

Dalia — это не просто новый жилой комплекс, а целый квартал, который объединяет удобство, доступность и заботу об окружающей среде. Проект обещает стать образцом для будущих инициатив в сфере городского развития и устойчивого жилья в Монреале.

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG