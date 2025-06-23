Монреаль готовится к первой крупной волне жары лета 2025

Монреаль в ближайшие дни ожидает первая серьезная волна жары этим летом: с воскресенья, 22 июня, в город придут экстремально высокие температуры и высокая влажность. Канадские метеорологи предупреждают о так называемом «Бермудском максимуме» — области высокого атмосферного давления, которая сместилась дальше на север, чем обычно, и приносит горячий, влажный воздух в регион.

Что ждет жителей города

Понедельник, 23 июня: Температура достигнет 34°C, а по индексу влажности (humidex) будет казаться, что на улице 46°C.

Температура достигнет 34°C, а по индексу влажности (humidex) будет казаться, что на улице 46°C. Вторник, 24 июня: Жара сохранится на уровне около 33°C, но ощущаться будет как 44°C.

Почему эта волна жары особенная

Волна вызвана «Бермудским максимумом» — субтропической областью высокого давления, которая в этом году находится необычно далеко на севере. Кроме того, недавние дожди сделали почву насыщенной влагой, а осадков выпало на 40% больше обычного, что усиливает ощущение духоты и делает жару еще более изнурительной.

Как защитить себя

В условиях экстремальной жары важно:

Пить больше воды и избегать физической активности на улице в самые жаркие часы.

Проверить работу кондиционеров и систем охлаждения в домах.

Пользоваться прохладными местами: пляжами, открытыми бассейнами, парками с деревьями и тенистыми зонами для прогулок.

Глобальное потепление и волны жары в Канаде

Такие экстремальные явления — часть общей тенденции: по мере роста уровня парниковых газов Канада нагревается почти вдвое быстрее среднего по планете. Это приводит к более раннему таянию снега, учащению и усилению волн жары и повышению риска лесных пожаров.

Впереди: рекомендации властей

Власти Монреаля призывают жителей, особенно уязвимых к жаре, принять меры предосторожности и помогать друг другу. Впереди три дня экстремальной жары — идеальное время, чтобы насладиться городскими пляжами и парками, но не забывайте оставаться в тени и беречь здоровье.

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