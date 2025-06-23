Трагедия в клинике Вестмаунта: коронер признал смерть пациентки «предотвратимой»

В результате расследования гибели женщины после плановой косметической операции в частной клинике Вестмаунта коронер Квебека Карин Спенар пришла к выводу, что эта смерть была «предотвратимой». В своём отчёте эксперт отметила целый ряд нарушений и ошибок, допущенных медицинским персоналом.

Женщина, чья личность не разглашается, была жительницей Мирабель. Она обратилась в клинику Espace MD 1 ноября 2022 года для проведения липосакции, пересадки жира и коррекции рубцов. Операция должна была проходить под местной анестезией с минимальной седацией, однако пациентка была введена в состояние более глубокой седации, что не соответствовало первоначальному плану.

Во время процедуры были допущены серьёзные нарушения. В частности, респираторный терапевт, не имевший регистрации в профессиональном ордене респираторных терапевтов Квебека, ввёл пациентке суфентанил — синтетический опиоид, который в 7–10 раз сильнее фентанила. Это было сделано без ведома хирурга, доктора Сандра Макгилл, которая также является владелицей клиники.

«Я усомнилась в протоколе, применяемом в косметической клинике, относительно использования этого вещества, — написала Спенар. — По словам хирурга, она не разрешала использование суфентанила и не была информирована о его применении».

Вскоре после начала операции у пациентки возникли серьёзные осложнения: пульсоксиметр перестал выдавать показания, руки женщины побледнели и стали холодными. Макгилл, заметив замедление сердечного ритма, распорядилась интубировать пациентку и ввести необходимые препараты. Анестезиолог клиники, который уже ушёл с работы, был вызван обратно, но прибыл только через полчаса, когда состояние пациентки уже было критическим.

Женщину экстренно перевели в Госпиталь Монреальского университета, где у неё диагностировали двусторонний и симметричный отёк мозга, соответствующий гипоксически-ишемической энцефалопатии. В последующие дни её состояние ухудшилось, и семья приняла решение отключить её от аппаратов жизнеобеспечения. Она скончалась 13 ноября.

В 2024 году состоялось дисциплинарное слушание, по итогам которого респираторный терапевт признал свою вину. Доктор Макгилл также признала вину по двум профессиональным обвинениям. Колледж врачей Квебека продолжает расследование инцидента.

Коронер подчеркнула, что некоторые сигналы тревоги были отключены или не услышаны, а действия во время операции выполнялись неуполномоченными лицами. «Эта трагедия могла быть предотвращена, если бы соблюдались все медицинские протоколы и требования безопасности», — заключила Спенар.

При выборе клиники и врача для проведения любых медицинских процедур необходимо убедиться в их профессиональной компетентности и наличии всех необходимых лицензий. Безопасность пациента — превыше всего.

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