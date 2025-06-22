Кризис жилья в Монреале: городу необходимо утроить темпы строительства

Монреаль столкнулся с кризисом доступности жилья, масштабы которого превзошли проблемы других крупных городов Канады. По данным нового отчёта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), столице Квебека требуется ежегодно строить более 72 000 новых домов, чтобы удовлетворить спрос и стабилизировать рынок недвижимости. Однако текущие прогнозы говорят о том, что к 2035 году в городе будет появляться лишь чуть более 23 000 жилых единиц в год — это менее трети от необходимого количества.

С 2019 по 2024 год средний годовой рост цен на жильё в Монреале составил 10,2% — для сравнения, в период с 2004 по 2019 год этот показатель был на уровне 4,7%. Арендная плата также резко выросла: в среднем на 6,8% в год против 2,5% ранее.

«Если тенденции сохранятся, проблемы с доступностью жилья в Монреале будут только усугубляться без существенного увеличения предложения», — предупреждают в CMHC. Хотя за последние годы строительство арендных квартир активизировалось, этого недостаточно: необходимо также увеличивать объёмы строительства жилья для собственников.

В масштабах всей Канады темпы строительства жилья должны удвоиться к 2035 году, чтобы вернуться к уровню доступности 2019 года. По оценкам CMHC, стране потребуется от 430 000 до 480 000 новых жилых единиц в год. Монреаль играет ключевую роль в этом процессе: кризис в мегаполисе неизбежно скажется на ситуации в провинции.

Для достижения поставленных целей необходимо не только увеличить количество рабочих рук в строительной отрасли, но и внедрять новые технологии, автоматизировать процессы, а также привлекать дополнительные инвестиции от частного сектора. Важную роль играет сотрудничество между всеми уровнями власти и бизнесом.

Коэффициент доступности жилья (отношение расходов на жильё к доходу) в Монреале вырос с 34% в 2019 году до 48% в 2024-м. Если удастся значительно увеличить предложение, к 2035 году этот показатель может вернуться к прежним значениям. Однако без решительных действий кризис будет только углубляться.

Кандидат в мэры Монреаля и лидер партии Ensemble Montréal Сорая Мартинес Феррада назвала кризис жилья «критическим». Она пообещала отменить действующий регламент о смешанной метрополии и использовать стимулы для ускорения жилищного строительства, а также упростить бюрократические процедуры. Кроме того, она планирует развивать партнёрство с частным и общественным секторами.

Монреаль должен утроить темпы строительства жилья, чтобы справиться с растущим дефицитом и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Это потребует решительных мер, совместных усилий всех заинтересованных сторон и чёткой политической воли. Только так город сможет преодолеть один из главных вызовов XXI века и обеспечить своих жителей доступным и качественным жильём.

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